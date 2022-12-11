«Мне жаль говорить такое украинцам, но здесь их судьба мало кого интересует». Почему СВО так волнует Запад?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Согласны ли вы с тем, что у Украины долгое время был шанс стать мостом между Западом в целом (и ЕС в частности) и Россией, что позже украинские власти, особенно после президентства Петра Поршенко, решили стать главным врагом России, чем-то в роде антироссийского правительства? Видите ли вы способ закончить эту войну, учитывая, что в Украине сейчас никто не рассматривает варианты мирного разрешения сложившейся ситуации? Возможно, европейским лидерам стоит побеседовать с властями Украины на эту тему? «Минские соглашения больше вообще не действуют»

Эрве Жювен, депутат Европарламента от Франции:

Это вопрос на миллион долларов. Хотел бы я знать. Во-первых, довольно интересно, что еще недавно так много людей здесь, в здании Европейского парламента, днями напролет говорили о мире и мирном урегулировании конфликтов, а сейчас все, что делают, – это обсуждают оружие, новые войны и жертвы. Во-вторых, удивительно, что люди целыми днями говорят про права человека, но при этом совершенно отрицают права русскоговорящих меньшинств. Разумеется, я за уважение прав человека, всецело поддерживаю право за самоопределение. Однако то, что применимо людям во всем мире, должно быть применимо и к людям в Крыму или Донбассе, а также к русскоговорящим меньшинствам в некоторых государствах Восточной Европы. У меня нет решения для мирного урегулирования конфликта, но я вынужден отметить, что Минские соглашения больше вообще не действуют.

Эрве Жювен:

Главный вопрос сегодня должен звучать так: как обеспечить мирный процесс, чтобы при этом не было победивших и проигравших? Нам нужно сделать так, чтобы ни Россия, ни Украина не остались в проигрыше. Это сложный вопрос, на который нашел ответ Джон Кеннеди во время Карибского кризиса в начале 1960 годов. Джон Кеннеди отдал приказ военным ведомствам: в этом кризисе нет победителей или проигравших – и Советский Союз, и США выиграли, ведь мы сохранили мир. Это то, как ЕС должен действовать сейчас. От меня это можно услышать не так часто, но я солидарен с президентом Франции Макроном, заявившим, что Россия не уйдет сама и будет отстаивать занятые территории. Поэтому необходимо идти на диалог с Россией, сотрудничать с ней и уважать русскоговорящие меньшинства в других странах. Именно так можно будет добиться мира, особенно учитывая, что сейчас угроза мирового конфликта растет день ото дня. Мы находимся в очень опасном положении. Ситуация сейчас не поддается контролю, а в это время ЕС и США поддерживают войну. Мне очень печально признавать, что есть люди, которые будут рады сражаться до последнего украинца. Надежда Сасс:

Не могу не отметить, что сейчас в здании Европарламента всего 19 градусов. Тут довольно прохладно, но, как я понимаю, по словам европейских чиновников, тот факт, что государственным служащим и депутатам приходится мерзнуть – это, на их взгляд, помогает Украине. Будучи украинкой, я хочу подчеркнуть, что обеспечения мирных переговоров стало было лучшей помощью для украинцев. Война между Россией и Украиной – это война за миропорядок

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:

Нужно понимать, как политики мыслят. Они вам возразят, что есть закон, по которому у Украины есть своя территория, по которому Украина имеет право вернуть себе назад потерянную территорию. Но я не уверен, что если мы проведем опрос в Украине, то большинство проголосуют за продолжение войны до того момента, пока территорию не будут возвращены. Они за признание текущей линии фронта и непрекращения огня. Возможно, жители Харькова или Днепра предпочли бы признать текущую линию фронта линией прекращения огня… Надежда Сасс:

Но сейчас невозможно услышать мнения простых украинцев. Мы здесь слышим лишь голоса лидеров. Максимилиан Кра:

Разумеется, у этой войны много сторон. Это война нет только между Украиной и Россией, но и между Западом и Россией, а также между идеей западной однополярности, согласно которой именно западные страны будут определять, какой политический курс должны избрать другие государства, и идеей многополярности, согласно которой у каждой сверхдержавы есть своя сфера влияния. В общем, это многоуровневая война. На каждом из уровней можно найти аргументы в поддержку обеих сторон. В мире сейчас ведется огромное количество войн, и я вижу, что они никого не волнуют из моих коллег. Причина, по которой все уделяют там много внимания войне между Россией и Украиной, заключается в том, что это война не просто между Россией и Украиной, а война, которая определит миропорядок на следующие 10-15 лет. Это война за миропорядок. Когда мы воюем за миропорядок, мне жаль говорить такое украинцам, но здесь их судьба мало кого интересует. Надежда Сасс:

Что вы думаете по этому поводу? «Очень удобно иметь Россию в качестве козла отпущения»