Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Сейчас мы слышим очень агрессивную риторику со стороны польского правительства. Мы знаем, насколько напряженные отношения сложились между белорусскими и польскими властями. Чтобы сегодня быть сильным, необходимо иметь армию, хорошее вооружение – это главное, и возможен лишь один вариант: не предотвратить войну, но быть к ней готовым.

Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии:

Именно поэтому я проголосовала против обеих основных резолюций по России в марте и ноябре, потому что там была прописана очередная поставка оружия Украине. Так это война никогда не закончится. Это лишь месть определенных политических сил и игроков за поражение во Второй мировой войне. Эти люди имеют значительное влияние. Огромные украинские диаспоры, которые были связаны с Гитлером, прибалтийские диаспоры, в том числе латвийские, которые были связаны с Гитлером. Конечно, эти люди влияют на политику ЕС и США. Сейчас грядут новые жертвы. Во время Второй мировой войны уничтожению подлежали все евреи, а сегодня на их месте оказались русские. Вы говорите, что Россия как государство несет ответственность за многие злодеяния, но не стоит забывать, что русские как большая этническая группа были насильно разделены после развала СССР. Как минимум 7 миллионов русскоговорящих человек проживают в ЕС, в то время как общее их число по всему миру составляет порядка 25 миллионов. Многие из них традиционно живут на одной территории, например, в Риге. Сейчас русофобию можно поставить в ряд с такими явлениями, как исламофобия, антисемитизм.