«Руководство ЕС никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса». Почему международные политики так считают?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Заслуживает ли руководство ЕС подарка от Санта-Клауса в этом году?

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:

Руководство Европейского союза никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса. И в 2022 году ничего не изменилось. Надежда Сасс:

Почему вы так считаете? Максимилиан Кра:

Потому что наши политики принимают решения, которые направлены на них самих, на мировые элиты в целом и на элиты в Брюсселе в частности, а не на простых людей. Те политики, которые игнорируют простых граждан и не любят их, заслуживают не подарка, а наказания. Надежда Сасс:

Татьяна Аркадьевна?