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«Руководство ЕС никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса». Почему международные политики так считают?

11 декабря 2022 18:05
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Заслуживает ли руководство ЕС подарка от Санта-Клауса в этом году?

«Руководство ЕС никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса». Почему международные политики так считают?-1

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:
Руководство Европейского союза никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса. И в 2022 году ничего не изменилось.

Надежда Сасс:
Почему вы так считаете?

Максимилиан Кра:
Потому что наши политики принимают решения, которые направлены на них самих, на мировые элиты в целом и на элиты в Брюсселе в частности, а не на простых людей. Те политики, которые игнорируют простых граждан и не любят их, заслуживают не подарка, а наказания.

Надежда Сасс:
Татьяна Аркадьевна?

«Руководство ЕС никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса». Почему международные политики так считают?-4

Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии:
Да, я согласна. Они совершили так много ошибок, настолько ушли от реальности, что оказались от нее дальше, чем сам Санта. Так что у них не выйдет встретиться, они сидят в своих башнях из слоновой кости и ничего не видят.

Надежда Сасс:
Доктор Жювен, а заслуживают ли политики вашей страны подарка от Санта-Клауса?

«Руководство ЕС никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса». Почему международные политики так считают?-7

Эрве Жювен, депутат Европарламента от Франции:
Не знаю, заслуживают ли подарков, но они их все равно получат, как и все на Рождество, так что вопрос забавный.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Максимилиан Кра # Татьяна Жданок # Эрве Жювен # Фотофакт

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