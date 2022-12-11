«Руководство ЕС никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса». Почему международные политики так считают?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Заслуживает ли руководство ЕС подарка от Санта-Клауса в этом году?
Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:
Руководство Европейского союза никогда не заслуживало подарка от Санта-Клауса. И в 2022 году ничего не изменилось.
Надежда Сасс:
Почему вы так считаете?
Максимилиан Кра:
Потому что наши политики принимают решения, которые направлены на них самих, на мировые элиты в целом и на элиты в Брюсселе в частности, а не на простых людей. Те политики, которые игнорируют простых граждан и не любят их, заслуживают не подарка, а наказания.
Надежда Сасс:
Татьяна Аркадьевна?
Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии:
Да, я согласна. Они совершили так много ошибок, настолько ушли от реальности, что оказались от нее дальше, чем сам Санта. Так что у них не выйдет встретиться, они сидят в своих башнях из слоновой кости и ничего не видят.
Надежда Сасс:
Доктор Жювен, а заслуживают ли политики вашей страны подарка от Санта-Клауса?