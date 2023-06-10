Союзное государство рушит санкционные барьеры. Как страны стали локомотивом интеграции в ЕАЭС и СНГ?

Уникальный для международных отношений формат Союзного государства Беларуси и России стал локомотивом интеграции на всем постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алгоритм многих процессов, успешно апробированных в формате двойки, находит применение в ЕАЭС и СНГ. Это заявил премьер-министр Роман Головченко на торжественной церемонии празднования Дня России в посольстве Российской Федерации в Минске.

12 июня – это важная дата и для нашей страны. 30-летняя история отмечена последовательным развитием двусторонних отношений в духе нерушимой дружбы, взаимной поддержки на благо нынешнего и грядущих поколений. А вызовы гибридной войны, развязанной коллективным Западом, не только подчеркнули ценность интеграции, но и дали импульс к развитию новых программ. Анастасия Ярощик-Корниенко продолжит тему. Торжественно в посольстве России в Минске. Вот уже больше 30 лет День России отмечают не только на просторах самой федерации. Праздничные события и в Беларуси. Ведь Россия – стратегический партнер.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

На протяжении многих лет два государства планомерно выстраивали работу во всех сферах: от космоса до сельского хозяйства. А ведь когда есть фундамент и этажи, строить быстрее. С годами интеграционные связи не только доказали свою состоятельность, но и стали опорой в сложную минуту. Те, кто так старательно на Западе пытался перекрыть кислород нашим торговым потокам, явно не догадывались: за короткий срок Беларусь и Россия сделают все, чтобы преодолеть санкционные барьеры с минимальными экономическими потерями. Ведь на протяжении многих лет два государства планомерно выстраивали сотрудничество во всех сферах: от сельского хозяйства до космоса. А когда фундамент есть, и этажи строить проще.

Головченко: поиск путей развития в неблагоприятных внешних условиях подчеркнул ценность союза Беларуси и России. Читайте здесь. Несмотря на незаконные санкции, взаимный товарооборот устойчиво растет. По итогам 2022 года перешли рекордный рубеж в 50 миллиардов долларов. Положительная динамика сохраняется и в этом году. К тому же руку на пульсе постоянно держат лично главы государств. Очередной переговорный раунд лидеров состоялся в неформальной обстановке в Сочи. Экономика, санкционное противостояние, безопасность. Главы государств обсудили двустороннюю повестку и дальнейшее развитие интеграционных объединений. Накануне Президент Беларуси заявил, что предложит российскому лидеру выработать программу действий, так называемый план внутреннего развития Союзного государства, чтобы обеспечить самодостаточность и не оглядываться ни на Запад, ни на Восток.

Лукашенко – Путину: «Самое главное – мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться». Не раз говорили: санкции – время возможностей, главное не упустить момент. На это нацелены предприятия и импортозамещение. На смену зарубежным товарам приходит свой отечественный продукт. Именно так было с лифтами. Когда иностранный производитель отказался от поставок в Санкт-Петербург, совместное предприятие пришлось как нельзя кстати. Тем временем сельское хозяйство полностью обеспечивает продовольственную безопасность. Развивается региональное сотрудничество.

Константин Климин, представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси:

Набрана очень серьезная динамика взаимодействия между Башкортостаном, Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Если говорить про экономику, внешнеторговый оборот составил около 57 %. Скоро Форум регионов, думаю, вы все узнаете своевременно, мы сейчас прорабатываем, у нас есть взаимоотношения со всеми крупными предприятиями (и не только крупными предприятиями) Беларуси. Естественно, знаковым событием в рамках X форума будет открытие завода «Амкодор», который будет производить комплексы для послеуборочной обработки зерна.

Белорусско-российская промкооперация выходит на новые рельсы. По улицам Нижнего Новгорода уже колесят первые вагончики союзного производства. Алгоритм многих процессов, успешно апробированных в формате двойки, находит применение в СНГ и ЕАЭС. Вот и выставка «Евразия – наш дом» в Сочи уже демонстрирует интеграционные и кооперационные проекты пятерки. К примеру, пилотный «Евразийский электробус». При его производстве использованы свои компоненты. Объединение совместных усилий производителей стран Союза, позволяющее создавать продукт под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, – и есть уверенные шаги к достижению технологического суверенитета.

Транспортный суверенитет. Страны пятерки прокладывают новый логистический каркас для передвижения товаров. Проект «Север – Юг» синхронизирует возможности автомобильных, железнодорожных и морских магистралей. Этот коридор позволяет белорусским компаниям увеличить перевозки в Индию, Пакистан, государства Персидского залива и Средней Азии. Вот так, сообща, за суверенность и сохранение права самим решать свою судьбу важно действовать в момент, когда идет масштабная битва (на информационных, экономических и других фронтах).

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Развязанная против наших стран экономическая, информационная и военная агрессия заставляет нас собраться, переосмыслить все ценности международного сотрудничества и по-новому понять значение и смысл наших братских и цивилизационных отношений. По сути дела, мы формируем сейчас новый центр силы в рамках формирования многополярного мира, который будет самостоятельно, суверенно определять и внутреннюю, и внешнюю политику, прежде всего в интересах собственных народов.