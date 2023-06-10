Головченко: поиск путей развития в неблагоприятных внешних условиях подчеркнул ценность союза Беларуси и России

Уникальный для международных отношений формат Союзного государства Беларуси и России стал локомотивом интеграции на всем постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алгоритм многих процессов, успешно апробированных в формате двойки, находит применение в ЕАЭС и СНГ.

Это заявил премьер-министр Роман Головченко на торжественной церемонии празднования Дня России в посольстве Российской Федерации в Минске. 12 июня – это важная дата и для нашей страны. Ведь Россия – стратегический партнер. Тридцатилетняя история отмечена последовательным развитием двусторонних отношений в духе нерушимой дружбы, взаимной поддержки на благо нынешнего и грядущих поколений. А вызовы гибридной войны, развязанной коллективным Западом, не только подчеркнули ценность интеграции, но и дали импульс развитию новых программ.