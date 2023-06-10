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Головченко: поиск путей развития в неблагоприятных внешних условиях подчеркнул ценность союза Беларуси и России

10 июня 2023 13:52
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Уникальный для международных отношений формат Союзного государства Беларуси и России стал локомотивом интеграции на всем постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алгоритм многих процессов, успешно апробированных в формате двойки, находит применение в ЕАЭС и СНГ.

Это заявил премьер-министр Роман Головченко на торжественной церемонии празднования Дня России в посольстве Российской Федерации в Минске. 12 июня – это важная дата и для нашей страны. Ведь Россия – стратегический партнер. Тридцатилетняя история отмечена последовательным развитием двусторонних отношений в духе нерушимой дружбы, взаимной поддержки на благо нынешнего и грядущих поколений. А вызовы гибридной войны, развязанной коллективным Западом, не только подчеркнули ценность интеграции, но и дали импульс развитию новых программ.

Головченко: поиск путей развития в неблагоприятных внешних условиях подчеркнул ценность союза Беларуси и России-1


Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Те, кто в неуемном стремлении перекроить под себя систему международных отношений выстраивал планы ослабить наши государства, снова просчитались. Поиск совместных путей устойчивого развития в неблагоприятных внешних условиях лишь подчеркнул ценность союза Беларуси и России, придал нам энергии в сфере развития производственно-технологической кооперации, на высочайший уровень поднял координацию позиций на различных международных площадках и в итоге сделал нас сильнее, что позволяет твердо отстаивать национальные интересы и с уверенностью смотреть в будущее.

Грызлов: в условиях гибридной войны Россия и Беларусь эффективно противодействуют санкциям. Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Фотофакт

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