Лукашенко – Путину: «Самое главное – мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться»

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения – стержень сотрудничества на пространстве Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни глава нашей страны находится с рабочим визитом в России. Его он анонсировал накануне. Сегодняшние переговоры на высшем уровне прошли в неформальной обстановке. Сверка часов тет-а-тет была запланирована задолго: провести встречу в дни, когда будет проходить заседание Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ. Президенты обсудили двустороннюю повестку и дальнейшее развитие интеграционных объединений. В центре внимания – экономика и безопасность. Оба лидера подчеркивают, что в этих направлениях в рамках Союзного государства все складывается даже лучше, чем планировали.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

В целом ситуация стабильная. Я бы даже сказал, хорошая, уверенная. Мы взаимодействуем в этой сфере. По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану: 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно. Всегда есть о чем поговорить, сегодня мы это и сделаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, Владимир Владимирович, вы правильно сказали: по плану. Мы еще в Москве с вами договорились, что в это время пересечемся. Как раз премьеры наши будут работать. Все-таки белорусско-российские отношения являются стержнем на пространстве СНГ. Если вдруг будут вопросы, мы отреагируем. Да, есть экономические вопросы, но не проблемы. Они решаются. Я всегда критиковал правительство, но тут они работают довольно эффективно. Есть куда двигаться. Самое главное – мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться. Владимир Путин:

И получается. Слава богу, получается.

Александр Лукашенко:

Я уже боюсь об этом говорить. Мы думали, будет хуже. Но пока немножко лучше, чем мы думали. И слава богу. И так потихоньку мы отстроим наши отношения. Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности: мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят, еще что-то – нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. И если мы выработаем такой план наших действий, наши партнеры обязательно подключатся. Я уверен, Казахстан в рамках ЕАЭС и Узбекистан. И создадим привлекательные здесь условия. Я уверен, что наш союз в рамках Евразийского экономического союза будет только крепче. Надо специалистам поработать с правительством, думаю, это нам под силу.