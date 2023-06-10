Грызлов: в условиях гибридной войны Россия и Беларусь эффективно противодействуют санкциям

Уникальный для международных отношений формат Союзного государства Беларуси и России стал локомотивом интеграции на всем постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алгоритм многих процессов, успешно апробированных в формате двойки, находит применение в ЕАЭС и СНГ.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Беларусь является ближайшим союзником и стратегическим партнером России. Нас связывают многолетние традиции дружбы, культурное и духовное единство, славное историческое прошлое и общее видение будущего. В условиях ведущейся против нас коллективным Западом гибридной войны Россия и Беларусь эффективно противодействуют санкциям, укрепляют экономический и технологический суверенитет Союзного государства. К июню этого года полностью выполнены 10 союзных программ и почти 80 % интеграционных мероприятий, намеченных до конца 2023 года.

Несмотря на санкции, товарооборот между Беларусью и Россией устойчиво растет. По итогам 2022 года перешли рекордный рубеж в 50 миллиардов долларов. Положительная динамика сохраняется – за первые четыре месяца плюс 20 % к аналогичному периоду прошлого года.