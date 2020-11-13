Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они давно не знают, что делать с Лукашенко. Почему? Потому что они всегда стараются что-то со мной сделать, а не надо. Не надо ни с Лукашенко, ни с Путиным, ни с Токаевым, Назарбаевым, Додоном и даже Володей Зеленским. Ничего не надо делать.

Нас избрал народ, и он с нами что-то сделает. Это сфера внимания и интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко. Пусть это патетично несколько прозвучало, но я действительно так думаю: ничего они с Лукашенко сделать не смогут.

Вы же понимаете, что я в политике не первый год. Может быть, уже излишне задержался в этой политике – это одна сторона медали. А другая заключается в том, что опыта у меня хватает. Можно делать с человеком в моей должности что угодно только тогда, если ты проворовался, у тебя куча денег и они находятся за пределами твоей страны. Масштабной приватизации в Беларуси не было. Когда есть масштабная приватизация, есть возможность, мягко говоря, «заработать деньги» главе государства и другим. У нас этого не было. Ну, и более того, как только что-то «находят», я говорю: «Заберите. Заберите, я подписываю. Несите документы, мои деньги, моих детей – я все подписываю, забирайте эти деньги». Со времен Буша-младшего, который первым сделал когда-то это заявление с подачи, по-моему, Мадлен Олбрайт еще раньше. Помните эту историю. Все время отдаю деньги, до сих пор никто не взял. Чудо.