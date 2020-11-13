Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»

Новости Беларуси. Возможность донести до людей важные вещи, собственную позицию по вопросам, волнующим каждого. 13 ноября Александр Лукашенко общается с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что подобный формат – важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией. Сегодня это особенно важно, учитывая нынешние реалии. Люди зачастую не совсем верно оценивают ситуацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это неудивительно, если учесть то, как искажается информация о событиях в нашей стране. И увеличение этого искажения происходит пропорционально удаленности от наших границ.

Мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, которые требуют глубокого анализа. Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис.

Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что есть у них планы и на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси. Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал.