Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»

13 ноября 2020 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возможность донести до людей важные вещи, собственную позицию по вопросам, волнующим каждого. 13 ноября Александр Лукашенко общается с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»-1

Во Дворце Независимости – журналисты из пяти стран: Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины.

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»-4

Президент отметил, что подобный формат – важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией. Сегодня это особенно важно, учитывая нынешние реалии. Люди зачастую не совсем верно оценивают ситуацию.

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это неудивительно, если учесть то, как искажается информация о событиях в нашей стране. И увеличение этого искажения происходит пропорционально удаленности от наших границ.

Мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, которые требуют глубокого анализа. Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис.

Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что есть у них планы и на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси. Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал.

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»-10

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»-12

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»-14

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»-16

Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни»-18

На встрече успели затронуть самые волнующие сегодня темы: внутреннюю ситуацию в Беларуси, конфликт в Нагорном Карабахе, глобальные геополитические изменения и двусторонние отношения с отдельными странами.

# Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко # Дмитрий Бочков # Андрей Кондрашов # Наталья Поликарпова # Ерлан Бекхожин # Юлия Белянская # Павел Кужеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны». Парламентарии Беларуси осудили резолюцию Бундестага ФРГ
11 ноября 2020 10:42

«Неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны». Парламентарии Беларуси осудили резолюцию Бундестага ФРГ

Владимир Путин: «Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения»
10 ноября 2020 17:17

Владимир Путин: «Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения»

Великобритания выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Беларуси в Лондоне
10 ноября 2020 17:12

Великобритания выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Беларуси в Лондоне