Закрытие границы с Беларусью – чем рискует заплатить Литва? Уже есть последствия

Блокада под предлогом безопасности: кто заплатит за литовский эксперимент? Закрытие границы с Беларусью выглядит как необдуманное и спонтанное решение, но уже имеет заметные экономические последствия – для бизнеса и приграничных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вновь спровоцирован транспортный коллапс. Очереди из фур растянулись на километры, время ожидания выросло в разы, а пропускная способность упала почти на три четверти от обычного уровня. У литовских переходов «Бенякони» и «Котловка» застряли более 1 600 большегрузов, всего в электронной очереди на выезд из Беларуси в ЕС – более 5 тысяч фур. Для перевозчиков простой – это прямые убытки, от 300 до 700 евро в сутки на каждую фуру. Это миллионы евро потерь ежедневно. И больше всего страдают мелкие и средние компании, у которых нет запаса прочности. И теперь к этому добавилась новая проблема – нагрузка на другие переходы. После закрытия литовских пунктов вырос поток через «Козловичи» на польском направлении. Количество грузовиков там увеличилось почти вдвое. Очереди растут, время оформления – более 48 часов. Водители живут в кабинах, теряя время и заказы.