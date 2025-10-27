Закрытие границы с Беларусью – чем рискует заплатить Литва? Уже есть последствия

Блокада под предлогом безопасности: кто заплатит за литовский эксперимент? Закрытие границы с Беларусью выглядит как необдуманное и спонтанное решение, но уже имеет заметные экономические последствия – для бизнеса и приграничных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вновь спровоцирован транспортный коллапс. Очереди из фур растянулись на километры, время ожидания выросло в разы, а пропускная способность упала почти на три четверти от обычного уровня. У литовских переходов «Бенякони» и «Котловка» застряли более 1 600 большегрузов, всего в электронной очереди на выезд из Беларуси в ЕС – более 5 тысяч фур. Для перевозчиков простой – это прямые убытки, от 300 до 700 евро в сутки на каждую фуру. Это миллионы евро потерь ежедневно. И больше всего страдают мелкие и средние компании, у которых нет запаса прочности. И теперь к этому добавилась новая проблема – нагрузка на другие переходы. После закрытия литовских пунктов вырос поток через «Козловичи» на польском направлении. Количество грузовиков там увеличилось почти вдвое. Очереди растут, время оформления – более 48 часов. Водители живут в кабинах, теряя время и заказы.
Это дежавю ситуации с закрытием польской границы месяц назад. Официальный Вильнюс выглядит еще более нелепо. В качестве угрозы безопасности – воздушные шарики. Все мы помним, чего стоила Варшаве эта авантюра, которая показала, что у страха глаза велики, как и экономические потери от необдуманных решений политиков. Торговые связи нарушены, и эксперты предупреждают: восстановить прежний объем движения будет непросто.
Литва уже не раз расплачивалась за свои громкие политические шаги. Когда в 2022 году Вильнюс отказался от транзита белорусских калийных удобрений, это стало настоящим ударом по собственной экономике. Порт Клайпеды лишился ключевых грузов, доходы рухнули, сотни работников остались без работы, а бюджет – без миллионов. Беларусь же быстро нашла новые маршруты, а литовская сторона до сих пор ощущает последствия тех решений.
Не менее спорным шагом стала и дипломатическая акция вокруг тайваньского представительства. Попытка продемонстрировать независимость обернулась охлаждением отношений с Китаем и ощутимыми экономическими потерями – от экспорта до инвестиций. И теперь история повторяется. Решение закрыть границу с Беларусью выглядит как еще один провал, когда политические амбиции перевешивают здравый смысл. Литва вновь рискует заплатить за демонстративные решения собственными экономическими потерями. А Беларусь в это же самое время ищет новые пути и укрепляет связи в других направлениях.