Позиция выработана – глава КГБ рассказал, как Беларусь будет строить отношения с США и ЕС

Глобальная обстановка в мире и развитие белорусско-американских отношений. Этим темам 14 октября было посвящено совещание во Дворце Независимости. На разговор к Президенту были приглашены премьер-министр, глава Администрации, госсекретарь Совета безопасности, генеральный прокурор и председатель КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси: Дискуссия была очень острая иногда, потому что есть разные мнения у нас. Вы видели, что на встрече присутствовали высшие должностные лица, которые по поручению главы государства занимаются каждый по своему направлению. Не всегда мы соглашались друг с другом. Учет этих интересов в конечном итоге определен, и мы с этой позицией будем общаться со своими партнерами.

Глава Комитета госбезопасности поделился задачами. Теми, конечно, которые можно озвучивать по итогам совещания. Отметив, что речь шла не только о США. У нас масса вопросов в регионе. И здесь тоже нужна стратегия взаимодействия.

Иван Тертель:

Конечно же, отношения с нашими соседями. Традиционно это Польша, Прибалтика. Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется, в том числе по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается. Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов. Наш взаимный интерес – это стабильная ситуация в регионе, работающая экономика, занятость людей, спокойная жизнь наших граждан с перспективой на будущее. Это отсутствие конфликтных ситуаций, разрядка в целом той напряженности, которая есть и о которой мы все практически слышим.

Позиция Президента, вы ее все знаете, мы все ее знаем: соседей не выбирают, тем более мы всегда с уважением относились к своим соседям, какие бы они ни были. Мы никогда не вмешивались в какие-то дела наших соседей, всегда были настроены на то, чтобы находить консенсус. Позиция главы государства остается той же. На этой встрече конкретизирована позиция Республики Беларусь и по переговорному треку с американской стороной, и по отношению с нашими основными соседями, партнерами, включая и Францию, и Германию. Позиция выработана.

Она будет состоять в уважении интересов наших соседей и наших партнеров. Ориентация на наши национальные интересы и на то, что наши партнеры должны тоже наши национальные интересы учитывать. Всегда была позиция главы государства на то, чтобы наши отношения служили не конфронтации, а служили, наоборот, на пользу нашим народам, на развитие экономики, связей социальных, родственных и иных. В этом отношении получены соответствующие задачи от главы государства.