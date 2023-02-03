Журналист из Зимбабве: мы нуждаемся в таких союзниках, как Китай, Россия и Беларусь

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Kudzai Mutisi, политический обозреватель (Зимбабве):

Африка всегда играла большую роль в мировой геополитике. Но так как Африка не обладает пока что сильной армией и экономикой, за большим столом геополитики мы нуждаемся в таких союзниках, как Китай, Россия и даже Беларусь. Мы не можем положиться на Запад, потому что они всегда видят Африку как сырьевой придаток. Они никогда не считали и не считают африканцев за равных. Поэтому я верю, что Африка готова к новому поколению африканских лидеров, соблюдающих интересы своей страны, интересы Африки и готовых дать отпор нападкам Запада. Я думаю, что мы на правильном пути.

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