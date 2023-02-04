Пустовой: арабские шейхи – центр финансовой силы, и вряд ли им понравиться желание кого-либо раскачать Беларусь

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Беларусь – это Европа. Не эта, а та – настоящая. А будет еще так, что Европа – это Беларусь. Но это зависит от каждого из нас. От каждого. Вот когда поймем, что Беларусь – это звучит гордо, так сразу и получиться. А власти не подведут. Вот именно эта обойма и политический штаб Президента – Администрация главы государства и Совмин. Губернаторская дружина. Про всех силовиков и говорить не надо. Это самый высококачественный сплав. Даже райисполкомы ожили с приходом руководителей новой формации. Главное – всему обществу ожить. Беларусь – это звучит гордо.

О своей состоятельности и самостоятельности. О главном – нашем Первом и событиях недели. Авторский взгляд. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.