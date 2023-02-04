Пустовой: арабские шейхи – центр финансовой силы, и вряд ли им понравиться желание кого-либо раскачать Беларусь

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Беларусь – это Европа. Не эта, а та – настоящая. А будет еще так, что Европа – это Беларусь. Но это зависит от каждого из нас. От каждого. Вот когда поймем, что Беларусь – это звучит гордо, так сразу и получиться. А власти не подведут. Вот именно эта обойма и политический штаб Президента – Администрация главы государства и Совмин. Губернаторская дружина. Про всех силовиков и говорить не надо. Это самый высококачественный сплав. Даже райисполкомы ожили с приходом руководителей новой формации. Главное – всему обществу ожить. Беларусь – это звучит гордо.
О своей состоятельности и самостоятельности. О главном – нашем Первом и событиях недели. Авторский взгляд. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Ну, скажите, что это Пустовой дифирамбы запел-то власти? Проще рейтинги взять, когда критикуешь. Критиковать я никогда не боялся и не уставал. По делу. А ради рейтинга – увольте. Я же Президента люблю и ценю не за зарплату. А за позицию и действия. Почему похвалил наши власти? Потому что их действия я оцениваю не по аналитике в мессенджерах, не по теориям доморощенных экспертов и не по зарубежным проплаченным вбросам. По реальным результатам. Одна маленькая деталь – Евразию реально трясет. Одним жарко от тротила, другим холодно из-за цен на энергоносители. Турция диктует условия НАТО, красавцы, Иран снова вынужден отстаивать возможность быть сами собой. Евразию лихорадит. Мир температурит. Если с точки зрения политической медицины, то при температуре гибнут вирусы. Вирус гегемонии англосаксов. Только сейчас главное – не сгореть в горячке. Все зависит от иммунитета Евразии.
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