«Сейчас всё усложнилось». Лукашенко об урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А сейчас все усложнилось. Я не адвокат России, но понимаю, что надо спокойно к этому относиться и разобраться в этой ситуации. Я смотрю, Никол Пашинян, Ильхам Алиев в последний раз в Москве – они сидят, бедняги в углу, где там только можно, и пытаются найти какие-то формулировки, как-то выйти из этой ситуации. В данном случае я, конечно, Никола Воваевича поддерживаю и понимаю, что это на эту власть у него все эти недостатки обрушились. Поэтому терпение и попытки найти решение вопроса, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану. В той ситуации, которая сложилась.

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