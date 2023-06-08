Мишустин о сотрудничестве стран ЕАЭС: объединяя наши компетенции, мы можем выпускать продукцию высокого качества
14 документов подписано по итогам заседания межправительственного совета ЕАЭС в Сочи. Они расставили акценты и приоритеты сотрудничества государств-членов Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заседании приняла и белорусская делегация – нашу страну представляет Роман Головченко.
На начало текущего года на пути развития взаимной торговли стояло 11 барьеров. Сегодня 8 из них ликвидированы, остальные – в высокой степени проработаны. Как подчеркнул Михаил Мишустин, это стало возможно благодаря совместным усилиям всех стран ЕАЭС. Подобное единство заметно и в вопросе противостояния современным вызовам.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Нашим ответом на такие вызовы должно стать расширение связей по всем направлениям: запуск современных производств в стратегически значимых отраслях, обмен передовыми технологиями, инновациями, формирование новых цепочек добавленной стоимости. Сейчас также здесь, в Сочи, проходит выставка совместных инициатив «Евразия – наш дом». Проектов очень много. Они реализуются благодаря тесной кооперации между нашими странами. Такое слаженное взаимодействие востребовано для достижения в том числе и технологического, экономического, финансового суверенитета наших стран. Объединяя наши компетенции, ресурсы, мы способны выпускать продукцию высокого качества, которая, абсолютно уверен, не уступает соответствующим зарубежным аналогам.
Чтобы совместных проектов становилось больше, предусмотрены механизмы поддержки и финансирования. Они заработают с начала 2024 года, сегодня ведется работа по созданию нормативной базы. Не менее важной задачей для ЕАЭС остается международное позиционирование Союза, а также обмен опытом и передовыми практиками между СНГ и Союзным государством.
«Это огромный внутренний рынок». Головченко призвал к более активному развитию промышленной кооперации в ЕАЭС.