Мишустин о сотрудничестве стран ЕАЭС: объединяя наши компетенции, мы можем выпускать продукцию высокого качества

14 документов подписано по итогам заседания межправительственного совета ЕАЭС в Сочи. Они расставили акценты и приоритеты сотрудничества государств-членов Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заседании приняла и белорусская делегация – нашу страну представляет Роман Головченко.

На начало текущего года на пути развития взаимной торговли стояло 11 барьеров. Сегодня 8 из них ликвидированы, остальные – в высокой степени проработаны. Как подчеркнул Михаил Мишустин, это стало возможно благодаря совместным усилиям всех стран ЕАЭС. Подобное единство заметно и в вопросе противостояния современным вызовам.