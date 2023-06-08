Концепцию промышленной кооперации в СНГ рассмотрят в Сочи

Соглашение о свободной торговле услугами на просторах Содружества Независимых Государств – это, пожалуй, главный вопрос в повестке Совета глав правительств стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они собрались в Сочи. В узком составе уже состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества. Далее с участием делегаций будет рассмотрена концепция промышленной кооперации в СНГ. Всего в сегодняшней повестке 15 пунктов. Помимо экономики, в центре внимания – гуманитарное сотрудничество и кадровые вопросы.