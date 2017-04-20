«Сделать Беларусь мощным государством постиндустриального мира – я думаю, об этом будем говорить»

Новости Беларуси. Стратегия развития белорусской экономики, трудоустройство и создание новых производств. Эксперты и политологи называют темы, которые, вероятно, будут озвучены в послании Президента белорусскому народу и парламенту. 21 апреля Александр Лукашенко выступит в Овальном зале на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. Этой политической традиции уже два десятка лет. Какие ожидания у нынешней политической элиты нашей страны, бизнесменов и ученых? Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Послание Президента – одна из политических традиций Беларуси. Каждый год, обращаясь к парламенту и народу, глава государства расставляет акценты, приоритеты внутренней и внешней политики. Формат мероприятия уже сложился, ведь с публичным заявлением в суверенной истории глава государства выступал уже два десятка раз. Екатерина Жилянина, СТВ:

Овальный зал Дома правительства находится в центре здания и как бы объединят два крыла – Совет министров и парламент, его нижнюю палату. Сегодня зал пустой, здесь проходят последние приготовления. Но уже завтра эти кресла займут депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, представители дипкорпуса, руководители предприятий – всего около 400 человек. Ожидая мероприятие, многие анонсируют самые актуальные темы – раскрепощение бизнеса, либерализация. Пакет документов, по инициативе Президента, вынесен на общественное обсуждение.

Дмитрий Гурский, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Несомненно актуально, если глава государства уже не единожды говорил, что упрощение, уменьшение количества проверок будет способствовать созданию новых рабочих мест. И тем самым снимет еще один напряженный вопрос.

Кстати, об улучшении деловой среды Президент говорил и год назад. Для этого необходимы определенные условия ведения бизнеса. Многое в этом направлении за минувший год уже сделано. Экономический блок – традиционно весомая часть послания. В 2016 Александр Лукашенко ставил конкретные задачи перед правительством и Нацбанком, от монетарной политики до реального сектора. Наверняка в текущем году логическим продолжением станут стратегические требования. Говорилось об эффективной занятости, новых рабочих местах на высокотехнологичных производствах. Да и в целом Александр Лукашенко, скорее всего, затронет трудоустройство и на этот раз.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, всех жителей в первую очередь интересует вопрос зарплаты. Всем хочется получить и достойную работу, и достойную оплату своего труда. Я думаю, что этот вопрос уже не раз поднимался и он самый актуальный.

Самое главное, чтобы у каждого человека было место работы. Совсем недавно Президент провел большое совещание в Академии наук. Внедрение разработок, инновационный путь в развитии. Необходимо увеличивать наукоемкую составляющую ВВП. Чтобы сделать труд разработчиков еще более эффективным, обещают принять ряд решений. Ученые уверены: на большом совещании Александр Лукашенко их мнение услышал. Вполне вероятно, о достижениях завтрашнего дня скажет и в завтрашнем послании. Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Я бы сказал, что завтра должна прозвучать новая стратегия развития нашей экономики, и наука найдет свое место в этом. Беларусь на пути к реализации своих собственных стратегических задач. Транзитный потенциал необходимо монетизировать. Для этого строятся мосты и дороги для международных маршрутов, однако необходимо вспомнить и о ремонте местных шоссе.

Антолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Мы проделали определенную работу по подготовке программы «Дороги Беларуси».

Она претерпела определенные изменения, проходит согласования и будет реализована в сроки, которые поставил Президент. Международная повестка дня: анализ окружающей обстановки, безопасность и интеграционные процессы, позиция Беларуси на международной арене. Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы открыты для всех стран, для всех рынков, у нас очень много новых инновационных площадок. Но, вместе с тем, мы не просто ждем, когда к нам придут, мы широко идем на другие рынки. Это и латиноамериканские страны, мы очень тесно с ними сотрудничаем, сотрудничаем со странами Юго-Восточной Азии. В общем, депутаты, члены правительства, да и все интересующиеся будущим страны белорусы в завтрашнем послании ждут своего рода план развития на ближайшее время, постановку главных задач. И, быть может, оценку достижений.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я думаю, что вопросы безопасности, суверенитета, экономики, науки, образования и всего того,