Александр Лукашенко – губернатору Нижегородской области: мы ни перед кем никогда не стояли на коленях

Новости Беларуси. Товарооборот в миллиард долларов. На такую цифру намерены выйти Беларусь и Нижегородская область. Разговор об этом 20 апреля шел на встрече Александра Лукашенко с губернатором российского региона.

Валерий Шанцев руководит им вот уже 12 лет. За это время в Беларуси он бывал не раз. Хоть 2016 год в экономике был непростым, все-таки удалось достичь рост во взаимной торговле: плюс 7%. Однако потенциал, уверены стороны, намного больше.

Сотрудничество Беларуси с российскими регионами – основа отношений между странами в целом. Об их улучшении речь шла во время недавних переговоров лидеров двух стран в Санкт-Петербурге.

20 апреля Александр Лукашенко прокомментировал и материалы некоторых российских СМИ по поводу отношений двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вам сказать: мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Просто отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России. Когда мы определялись, вы это помните, было у вас на памяти, проводили референдум о союзе Беларуси и России, мы исходили из того, что нам не надо ломать установившиеся хозяйственные связи. И мы их не сломали. Мы начали свою экономику укреплять и модернизировать. Таким образом, за нами осталось финишное производство, как в Советском Союзе было, так и сейчас. Сегодня на предприятиях России, которые производят комплектующие, материалы и прочее, работает более 10 млн человек. Помогая финишному производству, поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем минимум 10 млн (а то и 15 млн) – тем людям, которые и работают в России. И, потом, надо понимать: если посол России нас кредитует по каким-то направлениям, так мы ему платим, знаете, под 6%. 4,5-6% годовых под эти кредиты, притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят полпроцента. Все страны всегда получают определенные кредиты международных организаций или от каких-то спонсоров государств. Я должен сказать, что Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место. На первом месте Китайская Народная Республика. Она предоставила нам порядка 15 млрд долларов кредитную линию.

Вы не обращайте внимания, я это для вас говорю, что там кто-то вам будет говорить, что мы куда-то повернулись, развернулись, на Запад или еще куда-то. Слушайте, мы прекрасно понимаем свое место. Мы на Западе никому не нужны. А то, что мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну и безопасность, суверенитет, ее независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, и россиянам, и нижегородцам, которые сюда приезжают (надеюсь, жалобы ни одной не было), – так на это надо работать.

Что касается сотрудничества с Нижегородской областью, то сейчас в списке перспективных направлений поставки автомобильной, дорожно-строительной, пассажирской, сельскохозяйственной техники, участие белорусских организаций в выполнении программ по строительству жилья.

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области Российской Федерации:

Практически все отрасли сотрудничают. Где-то финишное производство есть на белорусской стороне, где-то наоборот на нашей стороне, идет обмен компонентами. Все это дает нам возможность расти в целом. И мы отмечаем, что при условии падения товарооборота между Беларусью и Россией наш товарооборот между Беларусью и Нижегородской областью вырос в прошлом году на 7%.

Утро в Минске делегация российского региона под руководством губернатора Валерия Шанцева начал с участия в церемонии на площади Победы. Венки и цветы возложили к обелиску и вечному огню в центре белорусской столицы. Память погибших в годы Великой Отечественной войны гости почтили минутой молчания.