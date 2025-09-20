В Нью-Йорке проходят митинги против отстранения ведущего американского ток-шоу

Культура отмены добралась и до Белого дома. Десятки сценаристов кино и телевидения провели марш на Манхэттене и в Диснейленде, протестуя против отстранения ведущего популярного американского ток-шоу Джимми Киммела. Это произошло по инициативе главы Федеральной комиссии по связи. Отмечается, что компания «Дисней» сняла его с эфира из-за шуток о гибели активиста Чарли Кирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вечернем шоу ведущий заявил, что союзники Кирка использовали убийство, чтобы набрать политические очки. Он также высмеял Трампа за то, что тот превратил вопрос о скорби по Кирку в жизнерадостную рекламу своего будущего бального зала в Белом доме. Это, очевидно, не понравилось президенту США и тот попытался заставить замолчать критически настроенные СМИ. Сейчас реакция на скандал достигла апогея. Киммеллу угрожают расправой и призывают извиниться за сказанное. Однако в поддержку шоумена выступили многие ведущие и комики, заявив, что под угрозой находится не только шоу, но и основы демократии. Сам Киммел не давал публичных комментариев с момента отстранения от эфира, а будущее его шоу остаётся неясным.