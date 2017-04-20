Владимир Гусаков: в послании Президента должна прозвучать новая стратегия развития нашей экономики

Новости Беларуси. Стратегия развития белорусской экономики, трудоустройство и создание новых производств. Эксперты и политологи называют темы, которые вероятнее всего будут озвучены в послании Президента белорусскому народу и парламенту.

21 апреля Александр Лукашенко выступит в Овальном зале на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. Это событие ежегодное и во многом основополагающее. Традиционно здесь озвучиваются вопросы, волнующие общество, и ответы на них.

Большое значение в Беларуси сейчас придается инновационному направлению развития, так что научная общественность ожидает, что эта тема станет одной из ключевых.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Президент поставит очередные задачи, которые мы должны решать. Наша страна находится на этапе очень активного развития, восстанавливаются многие отрасли, направления, предприятия оживают, активизируется торговля. Я бы сказал, что завтра должна прозвучать новая стратегия развития нашей экономики, наука найдет свое место в этом.

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут транслировать в прямом эфире телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также национальное радио. Телеверсию покажут в вечернем эфире все белорусские телеканалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.