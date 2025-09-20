В Москве 20 сентября пройдёт финал международного конкурса «Интервидение»

Беларусь на нем представит молодая исполнительница Анастасия Кравченко. Всего в конкурсе примет участие 23 страны. Многие артисты отметили, что для них этот конкурс не соревнование, кто лучше, а диалог культур, обмен опытом и возможность открыть для себя что-то новое. Конкурс пройдет на одной из самых технологичных площадок – «Live Арена». Его трансляция будет вестись практически на всех континентах. Начнется конкурс в 20.30 по минскому времени.