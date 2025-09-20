Лукашенко: таможенная служба ежедневно доказывает способность защищать интересы государства и граждан

В сложных условиях политического и экономического давления на страну белорусская таможенная служба демонстрирует устойчивость и эффективность, ежедневно доказывая способность надежно защищать интересы государства и граждан. Это подчеркнул Президент, поздравляя руководство, личный состав и ветеранов службы с Днем таможенника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Профессионализм и инициатива, интуиция и бдительность, грамотность в принятии нестандартных решений, оперативное реагирование на новые вызовы и угрозы стали неотъемлемыми чертами наших таможенников. Высокое качество вашей работы способствует развитию национальной экономики, расширению внешнеэкономической и производственной деятельности отечественных предприятий. Благодаря вашим усилиям удается эффективно пресекать попытки контрабанды, ввоза крупных партий наркотических средств, а также взрывчатых веществ, предназначавшихся для совершения террористических атак. Убежден, что и впредь, совершенствуя формы и методы своей деятельности, каждый из вас и дальше будет с честью исполнять свой долг и успешно служить на благо Родины.