В 2017 году из республиканского фонда и местных бюджетов на улучшение местных дорог направят около 120 млн рублей

Новости Беларуси. Местные дороги привести в порядок за три-четыре года, ответственные за это – губернаторы. 5 апреля глава государства поднял вопрос качества и ремонта магистралей районного масштаба и сельских дорог. Работа предстоит немалая, степень износа велика. По данным Министерства транспорта каждый 8 километр местных дорог в плачевном состоянии и требует неотложного ремонта. ВВП, уровень цен, доходы государства, приток инвестиций и даже степень занятости населения. Все эти жизненно важные для страны показатели связаны с транспортными артериями, их состоянием, уровнем и качеством. Для понимания: плотность дорожной сети в Беларуси самая высокая среди стран СНГ.

В мире пока по этому показателю лидируют Бельгия, Нидерланды, Германия, Швейцария и Япония. Два трансъевропейских коридора, Запад – Восток и Север – Юг, пролегают через территорию Беларуси. То есть связывают Россию и Евросоюз, Финляндию, Литву, Молдову, Румынию, Болгарию, Грецию…

А еще для западных стран это путь в Китай. В общем, с межнациональным значением все понятно. Но за строительством крупных артерий, дорог республиканского значения из виду не упустить бы сеть местного значения. Внимание на это Президент обратил еще в 2016 году, открывая вторую кольцевую вокруг столицы. Екатерина Жилянина, СТВ:

Местные дороги в Беларуси связывают между собой 23 тысячи населенных пунктов – города, поселки, агрогородки, деревни. Нельзя не учитывать подъезды к промышленным, сельскохозяйственным объектам. Разумеется, все эти дороги время от времени требует ремонта, от элементарного ямочного до капитального. Доля автомобильного транспорта в перевозке грузов – более 40%, а в перевозке пассажиров и вовсе почти 60%. Если покрытие не восстанавливать вовремя, то затраты на ремонт возрастут в 2,5 – 3 раза. 5 апреля на совещании у главы государства обсуждали состояние и развитие местных дорог.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологий, который мы с вами апробировали на практике.

Надо иметь в виду, что дороги мы договорились делать с бетонным покрытием. Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно (по крайне мере, еще ни один специалист мне не доложил, что это не выгодно), значит, надо делать дороги максимально бетонным покрытием. Где это невозможно – значит, асфальт и бетон. Еще раз подчеркиваю: технологий достаточно. Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль – за губернаторами. Правительством, специальной комиссией, проведен осмотр. По его результатам оказалось, что неотложного ремонта требуют почти 6 тысяч километров местных автомобильных дорог. Всего же около 80% таких трасс используются с просроченным ремонтными сроками. Почти половина из них капитально не ремонтировалась в течение 20-30 лет. В Каменецком районе на не заасфальтированные участки местных дорог жаловались жители. Именно таким проблемным местам дорожники уделят внимание в самое ближайшее время.

Александр Карпишук, водитель школьного автобуса:

Тут такая разбитая дорога была, что невозможно было ездить. И сколько не говорили, сколько не просили. Но в результате, наверное, дойдет, сделают.

Американцы посчитали: каждый доллар, недовложенный в содержание дорог, увеличивает себестоимость автомобильных перевозок в 3 раза. Во многих странах основной источник дорожных фондов именно налог. А вот сама технология сбора может быть разной. К примеру, с продажи автомобильного топлива. В Беларуси с 2014 года взимается государственная пошлина на транспорт. Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 2017 по 2020 годы будет направлено около 900 млн рублей. Это будут средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении. Уже в текущем году будет направлено на улучшение местных дорог около 120 млн рублей за счет указанных источников. Чуть менее половины требуемой суммы – около 40% – составят средства от госпошлины. В настоявшее время распределение такое: 61% в республиканский бюджет, 39% – в местные. Формулу хотят обновить до «50 на 50%». Уже действующую государственную программу дополнят пунктами о местных дорогах. В ближайшее время появится четкий перечень трасс, которые требуют ремонта. Типовые проекты уже разработаны, решение будет приниматься после технологической экспертизы, которая установит, где и какое покрытие целесообразно использовать. Поручение президента – просчитать объективную цену каждого квадратного метра. И на выделенные средства за счет бережливого и хозяйственного подхода восстановить до 7 тысяч километров полотна.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Там, где возможно, безусловно, бетон. Состояние дорог таково, что не везде сегодня и надо его делать. Если асфальтовая дорога требует простого текущего ремонта, то, конечно, будет применяться более эффективная технология.

Жабинковский район – один из первых во всей Беларуси, где обеспечили подъезд из каждого агрогородка к районному центру. Отрезок асфальта, положенного по осени между Большими Яковчицами и Матиевичами, – это последняя часть большой сети. На два километра покрытия потратили 550 тысяч рублей. Сергей Николаюк, водитель (Жабинка):

Дорога стала лучше, грязи, пыли нет. Да и асфальт – машина не убивается. Максим Антонюк, заместитель председателя Жабинковского райисполкома:

Для местных жителей вопрос был актуальным. Связь разных объектов хозяйства стала действительно комфортной для поездок местных жителей. Все новые и новые характеристики дорожного полотна – белорусские ученые давно присоединились к решению насущного вопроса. Сегодня разработчики предлагают импортозамещающие битумно-эмульсионные технологии. Снижают себестоимость работ, причем весьма существенно (на четверть), увеличивает срок службы до 6-8 лет. А еще дополнительные бонусы, такие как улучшенное сцепление колеса с дорогой, экологичность и продление строительного сезона на 3 месяца. В линейке этого производителя около 100 видов смесей. Для каждой дороги – свой вариант. Недавняя инновация – холодный асфальт.

Григорий Бураковский, заместитель директора по производству дорожного покрытия:

В это году мы разработали и внедрили холодный асфальт с определенными добавками, которые позволяют укладывать при температуре до -15ºС градусов. Мы его упаковываем в мешки по 20 килограммов. Этот асфальт способствует ремонту дорог.