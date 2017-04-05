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В 2017 году из республиканского фонда и местных бюджетов на улучшение местных дорог направят около 120 млн рублей

05 апреля 2017 18:20
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Новости Беларуси. Местные дороги привести в порядок за три-четыре года, ответственные за это – губернаторы. 5 апреля глава государства поднял вопрос качества и ремонта магистралей районного масштаба и сельских дорог. Работа предстоит немалая, степень износа велика.

По данным Министерства транспорта каждый 8 километр местных дорог в плачевном состоянии и требует неотложного ремонта.

ВВП, уровень цен, доходы государства, приток инвестиций и даже степень занятости населения. Все эти жизненно важные для страны показатели связаны с транспортными артериями, их состоянием, уровнем и качеством. Для понимания:

плотность дорожной сети в Беларуси самая высокая среди стран СНГ.

В 2017 году из республиканского фонда и местных бюджетов на улучшение местных дорог направят около 120 млн рублей-1

В мире пока по этому показателю лидируют Бельгия, Нидерланды, Германия, Швейцария и Япония. Два трансъевропейских коридора, Запад – Восток и Север – Юг, пролегают через территорию Беларуси. То есть связывают Россию и Евросоюз, Финляндию, Литву, Молдову, Румынию, Болгарию, Грецию…

А еще для западных стран это путь в Китай.

В общем, с межнациональным значением все понятно. Но за строительством крупных артерий, дорог республиканского значения из виду не упустить бы сеть местного значения. Внимание на это Президент обратил еще в 2016 году, открывая вторую кольцевую вокруг столицы.

Екатерина Жилянина, СТВ:
Местные дороги в Беларуси связывают между собой 23 тысячи населенных пунктов – города, поселки, агрогородки, деревни. Нельзя не учитывать подъезды к промышленным, сельскохозяйственным объектам. Разумеется, все эти дороги время от времени требует ремонта, от элементарного ямочного до капитального.

Доля автомобильного транспорта в перевозке грузов – более 40%, а в перевозке пассажиров и вовсе почти 60%.

Если покрытие не восстанавливать вовремя, то затраты на ремонт возрастут в 2,5 – 3 раза. 5 апреля на совещании у главы государства обсуждали состояние и развитие местных дорог.

В 2017 году из республиканского фонда и местных бюджетов на улучшение местных дорог направят около 120 млн рублей-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологий, который мы с вами апробировали на практике.

Надо иметь в виду, что дороги мы договорились делать с бетонным покрытием.

Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно (по крайне мере, еще ни один специалист мне не доложил, что это не выгодно), значит, надо делать дороги максимально бетонным покрытием.

Где это невозможно – значит, асфальт и бетон.

Еще раз подчеркиваю: технологий достаточно. Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль – за губернаторами.

Правительством, специальной комиссией, проведен осмотр. По его результатам оказалось, что неотложного ремонта требуют почти 6 тысяч километров местных автомобильных дорог.

Всего же около 80% таких трасс используются с просроченным ремонтными сроками.

Почти половина из них капитально не ремонтировалась в течение 20-30 лет. В Каменецком районе на не заасфальтированные участки местных дорог жаловались жители. Именно таким проблемным местам дорожники уделят внимание в самое ближайшее время.

В 2017 году из республиканского фонда и местных бюджетов на улучшение местных дорог направят около 120 млн рублей-7

Александр Карпишук, водитель школьного автобуса:
Тут такая разбитая дорога была, что невозможно было ездить. И сколько не говорили, сколько не просили. Но в результате, наверное, дойдет, сделают.

Американцы посчитали: каждый доллар, недовложенный в содержание дорог, увеличивает себестоимость автомобильных перевозок в 3 раза. Во многих странах основной источник дорожных фондов именно налог. А вот сама технология сбора может быть разной. К примеру, с продажи автомобильного топлива.

В Беларуси с 2014 года взимается государственная пошлина на транспорт.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:
На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 2017 по 2020 годы будет направлено около 900 млн рублей.

Это будут средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов.

В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении. Уже в текущем году будет направлено на улучшение местных дорог около 120 млн рублей за счет указанных источников.

Чуть менее половины требуемой суммы – около 40% – составят средства от госпошлины.

В настоявшее время распределение такое: 61% в республиканский бюджет, 39% – в местные. Формулу хотят обновить до «50 на 50%». Уже действующую государственную программу дополнят пунктами о местных дорогах. В ближайшее время появится четкий перечень трасс, которые требуют ремонта. Типовые проекты уже разработаны, решение будет приниматься после технологической экспертизы, которая установит, где и какое покрытие целесообразно использовать.

Поручение президента – просчитать объективную цену каждого квадратного метра.

И на выделенные средства за счет бережливого и хозяйственного подхода восстановить до 7 тысяч километров полотна.

В 2017 году из республиканского фонда и местных бюджетов на улучшение местных дорог направят около 120 млн рублей-10

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Там, где возможно, безусловно, бетон. Состояние дорог таково, что не везде сегодня и надо его делать. Если асфальтовая дорога требует простого текущего ремонта, то, конечно, будет применяться более эффективная технология.

Жабинковский район – один из первых во всей Беларуси, где обеспечили подъезд из каждого агрогородка к районному центру. Отрезок асфальта, положенного по осени между Большими Яковчицами и Матиевичами, – это последняя часть большой сети.

На два километра покрытия потратили 550 тысяч рублей.

Сергей Николаюк, водитель (Жабинка):
Дорога стала лучше, грязи, пыли нет. Да и асфальт – машина не убивается.

Максим Антонюк, заместитель председателя Жабинковского райисполкома:
Для местных жителей вопрос был актуальным. Связь разных объектов хозяйства стала действительно комфортной для поездок местных жителей.

Все новые и новые характеристики дорожного полотна – белорусские ученые давно присоединились к решению насущного вопроса.

Сегодня разработчики предлагают импортозамещающие битумно-эмульсионные технологии.

Снижают себестоимость работ, причем весьма существенно (на четверть), увеличивает срок службы до 6-8 лет. А еще дополнительные бонусы, такие как улучшенное сцепление колеса с дорогой, экологичность и продление строительного сезона на 3 месяца. В линейке этого производителя около 100 видов смесей. Для каждой дороги – свой вариант.

Недавняя инновация – холодный асфальт.

В 2017 году из республиканского фонда и местных бюджетов на улучшение местных дорог направят около 120 млн рублей-13

Григорий Бураковский, заместитель директора по производству дорожного покрытия:
В это году мы разработали и внедрили холодный асфальт с определенными добавками, которые позволяют укладывать при температуре до -15ºС градусов. Мы его упаковываем в мешки по 20 килограммов. Этот асфальт способствует ремонту дорог.

Сегодня в Беларуси 371 автомобиль на 1000 населения.

Больше, чем в России, Литве, и Украине, но пока меньше, чем в Латвии и Польше. В любом случае, на личном авто или пассажирском транспорте, все мы пользуемся дорогами. И все мы привыкли к дорогам хорошим. Как ни банально звучит, но это имидж страны, а местные дороги – имидж губернаторов.

С них и спрос по итогам реализации намеченных планов.

Уже осенью Президент планирует посетить один из регионов, где осмотрит дороги всех категорий, и начатый согласно принятой программе ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Автодороги Беларуси # Фотофакт # Анатолий Сивак # Владимир Амарин # Екатерина Жилянина

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