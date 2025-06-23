Новости по тегу #Антолий Сивак

Кемеровская область – Кузбасс – один из ведущих индустриальных регионов России, обладающий большим промышленным потенциалом и богатой минерально-сырьевой базой. Для Беларуси этот регион – партнер важный и надежный.
«Вьетнам экспо» – выставка в Юго-Восточной Азии авторитетная. В 2025 году участие принимают более 500 компаний из разных государств.
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