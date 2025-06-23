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Новости по тегу #Антолий Сивак

Родной и близкий регион! Лукашенко обсудил потенциал сотрудничества с губернатором Кузбасса
23 июня 2025 16:35

Родной и близкий регион! Лукашенко обсудил потенциал сотрудничества с губернатором Кузбасса

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?
02 апреля 2025 17:03

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?

Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром
24 ноября 2018 11:30

Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром

«Сделать Беларусь мощным государством постиндустриального мира – я думаю, об этом будем говорить»
20 апреля 2017 18:21

«Сделать Беларусь мощным государством постиндустриального мира – я думаю, об этом будем говорить»