Если надо, 100 миллионов найдем: государство поддержит перспективные научные разработки

Итоги серьезного разговора Александра Лукашенко с научной элитой нашей страны 8 апреля активно обсуждают не только в ученой среде, но и в обществе в целом. В большом совещании, которое прошло 7 апреля в НАН Беларуси, приняли участие свыше 400 человек. Эксперты во главе с Президентом детально рассмотрели проблемы и перспективы развития отечественной научной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Жилянина, СТВ:

Более четырех часов дискуссий, более 400 участников. Предложения, замечания, мнения и даже споры. В конференц-зале НАН Беларуси говорили о проблемах и перспективах развития науки. Основательное совещание по науке Президент анонсировал давно, потому время подготовиться было у всех участников. И информацию собрать, и предложения сформулировать. Главный посыл – не скрывать за удачными разработками проблемы. Обозначить их, и найти оптимальные решения. Всегда актуальный вопрос – финансирование и эффективность. Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь: Выявили, что выделяемые бюджетные средства зачастую расходуются неэффективно.

Часть исследований не доводится до финальной стадии, то есть конечного продукта. Часть разработок так и не попадает в производство, то есть не находит свое место в реальной жизни. Есть даже примеры, когда полученный результат не соответствует объективным экономическим обстоятельствам.

Леонид Анфимов:

10-корпусной блок неконкурентоспособен, сложен в регулировке, громоздкий и металлоемкий, более дорогостоящий. Подобные примеры не единичны и свидетельствуют о недостаточной проработке мероприятий программы на стадии подготовки технического задания. Ученым есть что возразить контролирующим органам. Научные исследования – не школьная математика, риск всегда есть. И немало в мировой истории примеров, когда большой риск приносил большие дивиденды. Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Дать право ученым на риск. Мы зачастую предъявляем чрезмерно жесткие требования к результатам науки, исключая возможность не достижения запланированного результата. Как следствие, ученые не хотят браться за прорывные разработки с высокой степенью риска. Президент принимает аргументы обеих сторон. Деньгами разбрасываться нельзя, но и ученых нельзя загонять в жесткие рамки. Для того, чтобы поддерживать самые перспективные и смелые идеи, предложение по созданию специального фонда озвучивает руководитель одного из институтов.

Олег Пенязьков, Институт тепло- и массообмена имени Лыкова Национальной академии наук Беларуси:

Для того, чтобы сделать нормальную разработку, высококачественную и на хорошем уровне, которая бы включала и качественные научные исследования, инженерную работу и конструкторскую. Стоимость одного такого проекта (я не знаю точную сумму) может быть и 2, и 3 миллиона долларов.

Много таких проектов вряд ли наберется, но можно было бы сделать сумму в эквиваленте 10-15 миллионов долларов США. Система распределения средств, в общем-то, сложилась. Возможно, она требует некоторой корректировки, но Президент обещает: в любом случае на каждый по-настоящему стоящий проект средства государство найдет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы супер бешеный проект предложите (а еще, как вы сказали, экспортоориентированный, окупаемый), поверьте, мы найдем деньги. И не 10 миллионов, и не 15. Если надо, 100 миллионов найдем. Но только вы должны доказать, что он архиважен для нас или что он окупится. Желательно, чтобы окупился, потому что не так просто в кризисные времена во всем мире. Хотя найдем, найдем эти деньги! Но только положите на стол. Острый вопрос – зарплаты и вознаграждения ученым. Наука – та самая отрасль, в которой должны работать, прежде всего, идейные люди. Но от их интеллекта и их достижений зависит во многом и будущее страны. Потому они вправе рассчитывать на достойное вознаграждение за свой труд.

Геннадий Пальчик, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:

У нас не много этих ученых. Цена вопроса, мы даже сделали прикидку, для государства она не та. Если мы для докторов наук сделаем определенный социальный пакет, мне кажется, решаем для государства.

И вопрос зарплат, и вопрос материальных поощрений за достижения, конечно, не останется без внимания. А кроме, того ученым помогут решить квартирный вопрос. Александр Лукашенко:

Человек особый, одаренный, он не должен излишне отвлекаться на материальное благосостояние, благосостояние своей семьи и так далее. Это значит, что мы ему загружаем голову, мозги, которые должны работать на науку. И мы от него хотим получить отдачу. Поэтому мы подумаем и по куску, клочку земли, где можно построить дом, я обещаю, что мы найдем такую землю. Бесплатно вам найдем, это тоже удешевит. Я поручу заводам, у меня уже практика эта есть, получается очень дешевое жилье. Квадратный метр меньше, по-моему, 600 долларов без отделки. Мы найдем решение этих вопросов. Главный же подход к выбору перспективных направлений для исследований должен основываться на оценке их эффективности.

Александр Лукашенко:

Вот говорят «фундаментальные» исследования, «прикладные» какие-то. А вот это надо, это не надо, это вообще никогда не надо будет. Я вам выскажу свою позицию, и я от нее не откажусь (по крайней мере, меня пока никто не разубедил).