Если надо, 100 миллионов найдем: государство поддержит перспективные научные разработки
Итоги серьезного разговора Александра Лукашенко с научной элитой нашей страны 8 апреля активно обсуждают не только в ученой среде, но и в обществе в целом.
В большом совещании, которое прошло 7 апреля в НАН Беларуси, приняли участие свыше 400 человек.
Эксперты во главе с Президентом детально рассмотрели проблемы и перспективы развития отечественной научной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Более четырех часов дискуссий, более 400 участников. Предложения, замечания, мнения и даже споры. В конференц-зале НАН Беларуси говорили о проблемах и перспективах развития науки.
Основательное совещание по науке Президент анонсировал давно, потому время подготовиться было у всех участников. И информацию собрать, и предложения сформулировать. Главный посыл – не скрывать за удачными разработками проблемы. Обозначить их, и найти оптимальные решения. Всегда актуальный вопрос – финансирование и эффективность.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь: Выявили, что выделяемые бюджетные средства зачастую расходуются неэффективно.
Часть исследований не доводится до финальной стадии, то есть конечного продукта. Часть разработок так и не попадает в производство, то есть не находит свое место в реальной жизни. Есть даже примеры, когда полученный результат не соответствует объективным экономическим обстоятельствам.
Леонид Анфимов:
10-корпусной блок неконкурентоспособен, сложен в регулировке, громоздкий и металлоемкий, более дорогостоящий.
Подобные примеры не единичны и свидетельствуют о недостаточной проработке мероприятий программы на стадии подготовки технического задания.
Ученым есть что возразить контролирующим органам. Научные исследования – не школьная математика, риск всегда есть. И немало в мировой истории примеров, когда большой риск приносил большие дивиденды.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Дать право ученым на риск. Мы зачастую предъявляем чрезмерно жесткие требования к результатам науки, исключая возможность не достижения запланированного результата.
Как следствие, ученые не хотят браться за прорывные разработки с высокой степенью риска.
Президент принимает аргументы обеих сторон. Деньгами разбрасываться нельзя, но и ученых нельзя загонять в жесткие рамки. Для того, чтобы поддерживать самые перспективные и смелые идеи, предложение по созданию специального фонда озвучивает руководитель одного из институтов.
Олег Пенязьков, Институт тепло- и массообмена имени Лыкова Национальной академии наук Беларуси:
Для того, чтобы сделать нормальную разработку, высококачественную и на хорошем уровне, которая бы включала и качественные научные исследования, инженерную работу и конструкторскую. Стоимость одного такого проекта (я не знаю точную сумму) может быть и 2, и 3 миллиона долларов.
Много таких проектов вряд ли наберется, но можно было бы сделать сумму в эквиваленте 10-15 миллионов долларов США.
Система распределения средств, в общем-то, сложилась. Возможно, она требует некоторой корректировки, но Президент обещает: в любом случае на каждый по-настоящему стоящий проект средства государство найдет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы супер бешеный проект предложите (а еще, как вы сказали, экспортоориентированный, окупаемый), поверьте, мы найдем деньги. И не 10 миллионов, и не 15.
Если надо, 100 миллионов найдем. Но только вы должны доказать, что он архиважен для нас или что он окупится.
Желательно, чтобы окупился, потому что не так просто в кризисные времена во всем мире. Хотя найдем, найдем эти деньги! Но только положите на стол.
Острый вопрос – зарплаты и вознаграждения ученым. Наука – та самая отрасль, в которой должны работать, прежде всего, идейные люди. Но от их интеллекта и их достижений зависит во многом и будущее страны. Потому они вправе рассчитывать на достойное вознаграждение за свой труд.
Геннадий Пальчик, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:
У нас не много этих ученых. Цена вопроса, мы даже сделали прикидку, для государства она не та. Если мы для докторов наук сделаем определенный социальный пакет, мне кажется, решаем для государства.
И вопрос зарплат, и вопрос материальных поощрений за достижения, конечно, не останется без внимания. А кроме, того ученым помогут решить квартирный вопрос.
Александр Лукашенко:
Человек особый, одаренный, он не должен излишне отвлекаться на материальное благосостояние, благосостояние своей семьи и так далее.
Это значит, что мы ему загружаем голову, мозги, которые должны работать на науку. И мы от него хотим получить отдачу.
Поэтому мы подумаем и по куску, клочку земли, где можно построить дом, я обещаю, что мы найдем такую землю. Бесплатно вам найдем, это тоже удешевит. Я поручу заводам, у меня уже практика эта есть, получается очень дешевое жилье. Квадратный метр меньше, по-моему, 600 долларов без отделки. Мы найдем решение этих вопросов.
Главный же подход к выбору перспективных направлений для исследований должен основываться на оценке их эффективности.
Александр Лукашенко:
Вот говорят «фундаментальные» исследования, «прикладные» какие-то. А вот это надо, это не надо, это вообще никогда не надо будет. Я вам выскажу свою позицию, и я от нее не откажусь (по крайней мере, меня пока никто не разубедил).
Мы ничего не будем запрещать ученым исследовать. Ничего. Это дело ученого, он творческий человек, супер творческий. Хочешь – исследуй.
Только понимай другое: поддерживать мы сегодня будем – потому что не так богаты – то, что нужно нам на срезе фундаментальных исследований и прикладных. Второе. Мы будем поддерживать то, что нам не нужно для Беларуси, но имеет экспортный потенциал. То, что в мире нужно. Кстати, мы так и делаем. Мы будем поддерживать такие школы, таких ученых и такие программы.
Главные решения по самым острым вопросом еще будут приняты.
В сентябре к разговору обещают вернуться после изучения всех прозвучавших мнений и предложений.
Ведь цена вопроса слишком высока. Наукоемкость ВВП, рост достижений мирового масштаба и крупные контракты на закупку отечественных инновационных разработок – ориентиры, которые должны объединить все заинтересованные стороны.