«Сама суть политики не изменится». Какую партию хотят видеть у власти американцы?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Это график роста числа убийств. Сегодня США сталкиваются с колоссальной криминогенной ситуацией. Мы специально взяли данные в период с 2019 по 2020 год. Это именно тот скачок, который произошел после победы Джо Байдена, именно риторике демократов, которая по факту борясь с расизмом, извиняясь за ошибки прошлого, настолько развязывает руки многим элементам общества, которые ведут себя не по тем правилам, которые для адекватных, нормальных людей существуют. Даже сегодня некоторые американцы боятся спускаться в метро, потому что уровень преступности ужасает.

Вадим Боровик, политолог:

Американцы молодцы, они сумели создать политический Голливуд для вас, вы все обсуждаете. Очень хорошая система. Есть две партии. Всегда будут сторонники более традиционного подхода к семье и более либеральные – аборты разрешить, однополые браки и так далее. Они даже в рамках штатов – здесь вы можете курить марихуану, а здесь вы сядете за марихуану, здесь у нас есть смертная казнь, а здесь нет. Здесь мы трансвеститов поженим, а здесь у нас традиционные ценности. Появились определенные настроения в обществе, недовольство ценами и так далее. Вы одну партию выводите в победители, а второй оставляете надежду, что эта потом уйдет. Постоянно идут качели, то есть они дают выпустить пар этой политической борьбой. Причем эта система сдержек и противовесов позволяет этот курс, который формируется на десятилетия… Надежда Сасс:

Но победа Трампа – это же не желание выпустить пар, это был взлом системы. Вызов всему истеблишменту.

Вадим Боровик:

С момента подписания Ялтинской конференции курс антироссийский поменялся или нет? Нет. Была задача оторвать Украину от России, она до сих пор продолжается с 1945 года. С момента подписания советующей конференции. Поэтому есть так называемые финансово-промышленные группы, финансовые элиты, которые четко улавливают настроения. Это клоуны. Есть понятие политического шоу для населения, чтобы разные политические интересы были вовлечены. Сейчас идет общая тенденция на сокращение населения в мире, не только в США. Потому что появляются современные средства производства, избыточность рабочей силы. Поэтому эта политика, которая проводится, она будет и при республиканцах проводиться. Сама суть политики не изменится. Вам просто будут показывать другое кино, но все соглашения заключаются под столом. Надежда Сасс:

В американском обществе популярна шутка, что Джордж Вашингтон был единственным президентом, кто не упрекал в своих проблемах предыдущие администрации. Вадим Боровик:

Это просто возможность спустить пар. Вот мы пришли к власти, хорошо, мы проводим такую политику. Та партия сразу дает надежду другой электоральной группе.