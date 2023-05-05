Прямой эфир

«Они ментально на себя кастрюли напялили». Почему западные дипломаты ведут себя невежливо?

05 мая 2023 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим воспитание подрастающего поколения, а также напряженную ситуацию в мире. В гостях Полина Реутова, журналист, а также Константин Придыбайло, корреспондент RT.

Григорий Азаренок, СТВ:
Мы последние, кто сохраняет вообще принципы Венской конвенции о дипломатических сношениях, кто может считаться еще классическим дипломатом. На ОБСЕ наш депутат ездил, который возглавляет парламентскую комиссию по международному сотрудничеству, перед ним там начинают скакать, кричать куда должен пойти военный корабль. Это вот дипломаты такие.

«Они ментально на себя кастрюли напялили». Почему западные дипломаты ведут себя невежливо?-1

Полина Реутова, журналист:
Это окастрюливание. Кто-то с настоящей кастрюлей, когда еще на Майдане кричали: «Хто не скачетой москаль», когда каски запретили, они кастрюли напялили, это же отсюда пошло – кастрюлеголовые. Они ментально на себя кастрюли напялили и своему статусу соответствовали.

Читайте также:  

Вадим Гигин: Зеленский заявляет, что они борются за независимость Украины, фактически сдавая суверенитет своей страны полякам  

«Мы должны помнить героев, подонков должна ждать пуля». Почему в Беларуси за терроризм ввели смертную казнь?  

«Сейчас режим Зеленского, те, кто за ним стоит, – это такое же зло». Почему ВСУ ничем не отличаются от нацистов?    

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Полина Реутова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Превратить Беларусь в новую Украину». Что бы было, если бы победили змагары?
05 мая 2023 19:13

«Превратить Беларусь в новую Украину». Что бы было, если бы победили змагары?

«Был бы слабым Президент, они бы давно устроили провокацию». Почему Запад осторожно относится к Беларуси?
04 мая 2023 20:06

«Был бы слабым Президент, они бы давно устроили провокацию». Почему Запад осторожно относится к Беларуси?

Змагары в шоке. Азарёнок и Лазуткин обсудили наказание Протасевича
03 мая 2023 19:47

Змагары в шоке. Азарёнок и Лазуткин обсудили наказание Протасевича