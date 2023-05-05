«Они ментально на себя кастрюли напялили». Почему западные дипломаты ведут себя невежливо?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим воспитание подрастающего поколения, а также напряженную ситуацию в мире. В гостях Полина Реутова, журналист, а также Константин Придыбайло, корреспондент RT.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы последние, кто сохраняет вообще принципы Венской конвенции о дипломатических сношениях, кто может считаться еще классическим дипломатом. На ОБСЕ наш депутат ездил, который возглавляет парламентскую комиссию по международному сотрудничеству, перед ним там начинают скакать, кричать куда должен пойти военный корабль. Это вот дипломаты такие.
Полина Реутова, журналист:
Это окастрюливание. Кто-то с настоящей кастрюлей, когда еще на Майдане кричали: «Хто не скаче, той москаль», когда каски запретили, они кастрюли напялили, это же отсюда пошло – кастрюлеголовые. Они ментально на себя кастрюли напялили и своему статусу соответствовали.
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