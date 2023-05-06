Чем закончится битва за душу Америки и состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, СТВ:
Состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа и чем закончится битва за душу Америки?
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:
Олигархия перестала доверять новому поколению американцев, то есть они продвигают тех, кто уже или замаран чем-то, на кого есть определенный компромат.
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Сейчас политический истеблишмент Америки, контролируемый определенным финансовым олигархатом, контролирует и спецслужбы, и судейство, и прессу. Поэтому некуда сейчас американцу идти со своей правдой.
Олег Волошин, украинский политик, дипломат, кандидат политических наук:
Не Америка как таковая враг, а враги сегодня – те глобалистские либеральные элиты, которые придумали себе новую этику – ЛГБТ.
Вадим Гигин:
Вот вам церковь сатаны, вот вам гендер, вот вам еще что-нибудь. Главное, чтобы пипл это хавал.
Олег Волошин:
Штурвал мирового лидерства не отпускает даже, когда капитан теряет ориентацию в пространстве.
Рафаэль Ордуханян:
Мы должны быть готовы к тому, чтобы не признать текущие президентские выборы.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» – в воскресенье, 7 мая, в 21:00.