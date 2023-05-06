Прямой эфир

Чем закончится битва за душу Америки и состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа? Анонс «САСС уполномочен заявить»

06 мая 2023 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?  

Надежда Сасс, СТВ:
Состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа и чем закончится битва за душу Америки?

Чем закончится битва за душу Америки и состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:  
Олигархия перестала доверять новому поколению американцев, то есть они продвигают тех, кто уже или замаран чем-то, на кого есть определенный компромат.

Чем закончится битва за душу Америки и состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Сейчас политический истеблишмент Америки, контролируемый определенным финансовым олигархатом, контролирует и спецслужбы, и судейство, и прессу. Поэтому некуда сейчас американцу идти со своей правдой.

Чем закончится битва за душу Америки и состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Олег Волошин, украинский политик, дипломат, кандидат политических наук:
Не Америка как таковая враг, а враги сегодня – те глобалистские либеральные элиты, которые придумали себе новую этику – ЛГБТ.

Вадим Гигин:
Вот вам церковь сатаны, вот вам гендер, вот вам еще что-нибудь. Главное, чтобы пипл это хавал.

Чем закончится битва за душу Америки и состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Олег Волошин:
Штурвал мирового лидерства не отпускает даже, когда капитан теряет ориентацию в пространстве.

Рафаэль Ордуханян:
Мы должны быть готовы к тому, чтобы не признать текущие президентские выборы.

Надежда Сасс:  
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» – в воскресенье, 7 мая, в 21:00.  

# Международная политика # Надежда Сасс # Вадим Гигин # Рафаэль Ордуханян # Олег Волошин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они ментально на себя кастрюли напялили». Почему западные дипломаты ведут себя невежливо?
05 мая 2023 19:23

«Они ментально на себя кастрюли напялили». Почему западные дипломаты ведут себя невежливо?

«Превратить Беларусь в новую Украину». Что бы было, если бы победили змагары?
05 мая 2023 19:13

«Превратить Беларусь в новую Украину». Что бы было, если бы победили змагары?

«Был бы слабым Президент, они бы давно устроили провокацию». Почему Запад осторожно относится к Беларуси?
04 мая 2023 20:06

«Был бы слабым Президент, они бы давно устроили провокацию». Почему Запад осторожно относится к Беларуси?