Чем закончится битва за душу Америки и состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ: Состоится ли матч-реванш Байдена и Трампа и чем закончится битва за душу Америки?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог : Олигархия перестала доверять новому поколению американцев, то есть они продвигают тех, кто уже или замаран чем-то, на кого есть определенный компромат.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия): Сейчас политический истеблишмент Америки, контролируемый определенным финансовым олигархатом, контролирует и спецслужбы, и судейство, и прессу. Поэтому некуда сейчас американцу идти со своей правдой.

Олег Волошин, украинский политик, дипломат, кандидат политических наук:

Не Америка как таковая враг, а враги сегодня – те глобалистские либеральные элиты, которые придумали себе новую этику – ЛГБТ.

Вадим Гигин:

Вот вам церковь сатаны, вот вам гендер, вот вам еще что-нибудь. Главное, чтобы пипл это хавал.