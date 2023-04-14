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Хренин рассказал, как Беларусь ответит на враждебную риторику Запада

14 апреля 2023 12:39
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Глава оборонного ведомства Республики Беларусь Виктор Хренин ответил на заявление о том, что российское тактическое ядерное оружие, которое будет размещено на белорусской территории, может быть использовано только Россией, пишет БЕЛТА.

Хренин рассказал, как Беларусь ответит на враждебную риторику Запада-1

Фото: БЕЛТА

Министр отметил, что ответ на этот вопрос во время недавнего Послания дал Президент Беларуси Александр Лукашенко. В стране в режиме готовности техника и самолеты, которые способны нести ядерные боеприпасы. На вооружении есть современный комплекс «Искандер». Он также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. Глава Минобороны РБ сообщил, что уже на будущей неделе будет завершена подготовка спецподразделения в России, которое вернется в Беларусь.

Хренин также обратил внимание, что не все услышали посыл главы государства. При необходимости у нас будет и стратегическое ядерное оружие, подготовкой существующих площадок в Беларуси уже занимаются. Если враждебная риторика в отношении нашей страны продолжится, это станет следующим шагом, сказал глава оборонного ведомства. На силу будем отвечать только силой, иначе Запад не понимает.

# Национальная безопасность # Виктор Хренин

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