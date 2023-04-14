Хренин рассказал, как Беларусь ответит на враждебную риторику Запада

Глава оборонного ведомства Республики Беларусь Виктор Хренин ответил на заявление о том, что российское тактическое ядерное оружие, которое будет размещено на белорусской территории, может быть использовано только Россией, пишет БЕЛТА.

Министр отметил, что ответ на этот вопрос во время недавнего Послания дал Президент Беларуси Александр Лукашенко. В стране в режиме готовности техника и самолеты, которые способны нести ядерные боеприпасы. На вооружении есть современный комплекс «Искандер». Он также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. Глава Минобороны РБ сообщил, что уже на будущей неделе будет завершена подготовка спецподразделения в России, которое вернется в Беларусь.

Хренин также обратил внимание, что не все услышали посыл главы государства. При необходимости у нас будет и стратегическое ядерное оружие, подготовкой существующих площадок в Беларуси уже занимаются. Если враждебная риторика в отношении нашей страны продолжится, это станет следующим шагом, сказал глава оборонного ведомства. На силу будем отвечать только силой, иначе Запад не понимает.