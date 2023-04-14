В СНГ будут проводить спартакиады для детей с ограниченными возможностями

Спартакиады для детей с ограниченными возможностями планируют проводить в СНГ. Соответствующий проект одобрили на заседании Совета министров иностранных дел Содружества в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 14 апреля, в странах союза подобных мероприятий нет. А регулярное проведение спортивных игр поспособствует физическому и духовному воспитанию особенных детей.

Кроме того, участники спартакиады смогут познакомиться с культурными и историческими ценностями стран СНГ. Состязания будут проходить летом и зимой – дважды в четыре года. Первые старты планируют провести уже в 2024-м. Окончательное решение об учреждении спартакиады летом примет Совет глав правительств Содружества. Также в ходе сегодняшнего заседания министры подвели итоги работы за год, обменялись мнениями касательно международной повестки. Беларусь представляла делегация во главе с Сергеем Алейником. Первая часть переговоров прошла в узком составе. Позже формат сменился на расширенный. Всего обсудили не менее 10 тем. В следующий раз Совет министров иностранных дел СНГ примет Бишкек. Заседание запланировано на октябрь 2023-го.