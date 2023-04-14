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В повестке 10 пунктов. Главы МИД СНГ встречаются в Самарканде

14 апреля 2023 07:07
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Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств проходит в Самарканде. Белорусскую делегацию возглавляет Сергей Алейник. Стартовали переговоры глав внешнеполитических ведомств в узком формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи обменяются мнениями касательно международной повестки, подведут итоги реализации плана межмидовских консультаций и программы действий по активизации партнерства за 2022 год. Уделят внимание спартакиаде стран Содружества среди детей с ограниченными возможностями. Также главам МИД предстоит определиться со спортивной, культурной и молодежной столицами СНГ, рассмотреть вопросы, касающиеся подготовки журналистов. Всего в повестке порядка 10 пунктов.

В повестке 10 пунктов. Главы МИД СНГ встречаются в Самарканде-1

Глава нашего внешнеполитического ведомства прибыл в Самарканд накануне и провел ряд двусторонних встреч. Так, состоялись переговоры Сергея Алейника с главами МИД Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Основными стали темы развития взаимодействия между нашими странами.

# СНГ # Сергей Алейник # Фотофакт

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