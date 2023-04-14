В повестке 10 пунктов. Главы МИД СНГ встречаются в Самарканде

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств проходит в Самарканде. Белорусскую делегацию возглавляет Сергей Алейник. Стартовали переговоры глав внешнеполитических ведомств в узком формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи обменяются мнениями касательно международной повестки, подведут итоги реализации плана межмидовских консультаций и программы действий по активизации партнерства за 2022 год. Уделят внимание спартакиаде стран Содружества среди детей с ограниченными возможностями. Также главам МИД предстоит определиться со спортивной, культурной и молодежной столицами СНГ, рассмотреть вопросы, касающиеся подготовки журналистов. Всего в повестке порядка 10 пунктов.