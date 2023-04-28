Пётр Лундстрем проводит концерты в поддержку военных Донбасса. Почему он выбрал выступать под обстрелами, а не в камерном зале?

Григорий Азаренок, СТВ: Петр, разрываются снаряды, а вы там, на бронемашине, не в камерном зале, не среди людей во фраках, которые потом поднимут бокалы шампанского, а среди людей в разгрузках. Почему вы сделали для себя такой выбор?

Петр Лундстрем, музыкант:

Во-первых, я сделал такой выбор, потому что просто не мог иначе. Это не пафосные слова, это правда так. Если же говорить про обоснование, то во времена тяжелейших испытаний, в годину таких испытаний для страны, народа представители творческого сословия, как и представители любого другого сословия, должны быть рядом со своим народом. А наш народ, вне всякого сомнения, сейчас там, на острие копья, на Донбассе. Я еще 24 февраля написал в Донецкую филармонию, это единственные контакты, которые у меня на тот момент были, сказал Александру, директору филармонии: давай устроим концерт в поддержку наших воинов. Но тогда это было невозможно.

Вы прекрасно знаете, что 20 февраля была объявлена всеобщая мобилизация в Луганской и Донецкой народных республиках. И до сих пор в ДНР, Донецке запрещены все массовые мероприятия. Поэтому это было невозможно. Как только я обнаружил, что вообще такая возможность есть… Это сейчас легко попасть на территорию новых субъектов Российской Федерации, а тогда была целая сложная схема, которую мы с Алексеем Джанго проворачивали, чтобы туда попасть. Но как только такая возможность появилась, я там сразу оказался.

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