«Лучше воевать в поле, чем там!» Почему общая работа помогает сплотить коллектив?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Новая неделя встретит нас праздничным первомайским понедельником. В белорусской традиции день отмечают в качестве календарного символа добросовестного и созидательного труда. Предназначение любой праздничной даты, как правило, в том, чтобы люди ее осмыслили. Для закрепления общих ценностных ориентиров и профилактики. Поскольку в масштабах значения для большой политики это серьезный вклад в стабильный фундамент страны.

Оттого в преддверии первомайских дней полезно еще раз задуматься, что значит для всех белорусов именно наш коллективный, сплоченный труд. В организационной психологии, например, существует такая практика: в компанию приглашают психолога, который в формате тренинга или групповой терапии поможет повысить сплоченность в трудовом коллективе. Суть этих занятий в том, что попадая в проблемную ситуацию, группа настраивается на стратегически значимые общие цели и при добросовестном отношении к своему труду и эффективном взаимодействии друг с другом продуктивно решает проблемный вопрос. Этот навык потом переносится в жизнь. Ведь когда люди работают вместе, то зачастую могут достигнуть большего, чем смогли бы сделать в отдельности.

В рамках отдельного предприятия полученный в тренинге опыт предопределяет эффективный труд всего коллектива и в решении остальных задач. Но уже в связи с занимаемой должностью и профессией. Примечательно то, что в белорусской культуре есть в чем-то схожая практика, когда наши люди встречаются на субботниках. Все тот же несложный проблемный вопрос, та же необходимость коммуникации, общие цели, ценность сплоченной стратегии, доверия и уважительного отношения при работе в команде. Весьма терапевтичная роль выпадает при этом на долю лидера. В его лице нередко весь коллектив обретает пример отношения к своему и чужому труду.