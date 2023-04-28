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Головченко: на Беларусь и Россию оказывается масштабное давление, поэтому крайне важна взаимная поддержка

28 апреля 2023 08:50
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Новости Беларуси. Показатели товарооборота Беларуси и Иркутской области России за последние два месяца значительно увеличились. Об этом заявил премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Роман Головченко сегодня, 28 апреля, работает в столице Восточной Сибири. Там уже состоялся ряд деловых встреч. Так, с губернатором этого российского региона обсуждались направления дальнейшего сотрудничества. При всем богатстве выбора и конкурентной среде белорусские производители давно зарекомендовали себя надежными и проверенными поставщиками.  

Головченко: на Беларусь и Россию оказывается масштабное давление, поэтому крайне важна взаимная поддержка-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
На Беларусь и Россию оказывается масштабное внешнее давление, поэтому как никогда важны взаимная поддержка, мобилизация всех имеющихся внутренних ресурсов для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия. У белорусской стороны имеется четкая нацеленность и особое внимание к выстраиванию прочных взаимовыгодных отношений с нашим давним и важным партнером.  

Новым направлением в сотрудничестве станет сфера лесного хозяйства. На Иркутской земле планируют строить центр разведения древесных культур. Беларусь имеет в этом богатый опыт, а наши предприятия выпускают всю линейку техники, которая будет только в помощь российским лесоводам. Беларусь готова также участвовать в реализации строительных и инфраструктурных проектов в Иркутской области.  

Головченко: на Беларусь и Россию оказывается масштабное давление, поэтому крайне важна взаимная поддержка-4

«Нашли новые темы, которые надо предметно отрабатывать». Головченко встретился с губернатором Иркутской области. Подробности здесь.

# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Фотофакт

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