Головченко: на Беларусь и Россию оказывается масштабное давление, поэтому крайне важна взаимная поддержка

Новости Беларуси. Показатели товарооборота Беларуси и Иркутской области России за последние два месяца значительно увеличились. Об этом заявил премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко сегодня, 28 апреля, работает в столице Восточной Сибири. Там уже состоялся ряд деловых встреч. Так, с губернатором этого российского региона обсуждались направления дальнейшего сотрудничества. При всем богатстве выбора и конкурентной среде белорусские производители давно зарекомендовали себя надежными и проверенными поставщиками.