Головченко: на Беларусь и Россию оказывается масштабное давление, поэтому крайне важна взаимная поддержка

Новости Беларуси. Показатели товарооборота Беларуси и Иркутской области России за последние два месяца значительно увеличились. Об этом заявил премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко сегодня, 28 апреля, работает в столице Восточной Сибири. Там уже состоялся ряд деловых встреч. Так, с губернатором этого российского региона обсуждались направления дальнейшего сотрудничества. При всем богатстве выбора и конкурентной среде белорусские производители давно зарекомендовали себя надежными и проверенными поставщиками.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
На Беларусь и Россию оказывается масштабное внешнее давление, поэтому как никогда важны взаимная поддержка, мобилизация всех имеющихся внутренних ресурсов для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия. У белорусской стороны имеется четкая нацеленность и особое внимание к выстраиванию прочных взаимовыгодных отношений с нашим давним и важным партнером.
Новым направлением в сотрудничестве станет сфера лесного хозяйства. На Иркутской земле планируют строить центр разведения древесных культур. Беларусь имеет в этом богатый опыт, а наши предприятия выпускают всю линейку техники, которая будет только в помощь российским лесоводам. Беларусь готова также участвовать в реализации строительных и инфраструктурных проектов в Иркутской области.
«Нашли новые темы, которые надо предметно отрабатывать». Головченко встретился с губернатором Иркутской области. Подробности здесь.