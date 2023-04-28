Министр обороны Беларуси: «Мы выступаем за укрепление международной безопасности на основе коллективного подхода»

Беларусь выступает за укрепление международной безопасности на основе коллективного подхода. Об этом заявил глава военного ведомства нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор Хренин принимает участие во встрече министров обороны Шанхайской организации сотрудничества.

В Нью-Дели Беларусь приглашена в качестве страны-наблюдателя. Вместе с тем позиция Минска звучит в унисон целям этого политического блока: мир находится в крайне сложном историческом периоде, и требуются новые модели наднациональных отношений.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В этот сложный период, столкнувшись с мощным внешним давлением, необходимо сохранить суверенитет и независимость наших государств. Выстроить новые эффективные модели межгосударственных отношений, скоординировать внешнюю политику и повысить обороноспособность, причем независимо от любых внешних факторов. Это разумная реальность, продиктованная духом времени. При этом позиция Республики Беларусь остается неизменной. Понимая, что в современном мире в одиночку надежно защитить свою независимость и территориальную целостность не представляется возможным, мы выступаем за укрепление международной безопасности на основе коллективного подхода, не терпящего конфронтационного мышления, доминирования или какой-либо исключительности.