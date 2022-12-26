Путин на встрече глав стран СНГ: если возникают какие-то вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща

Подвести итоги уходящего года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных сферах. Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиция для северной столицы России накануне Нового года. В Петербург глава государства прибыл накануне из Москвы.

Открывая саммит, его хозяин Владимир Путин благодарил коллег за то, что приехали и готовы подвести итоги года в дружеской обстановке. На готовности решать проблемы он акцентировал внимание в своем выступлении. Глобально же отметил, что удовлетворен тем, как работает экономика – товарооборот до конца года может достигнуть 100 миллиардов долларов. И все это на фоне беспрецедентного санкционного давления на отдельные государства Содружества.