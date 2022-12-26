Путин на встрече глав стран СНГ: если возникают какие-то вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща
Подвести итоги уходящего года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных сферах. Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиция для северной столицы России накануне Нового года. В Петербург глава государства прибыл накануне из Москвы.
Открывая саммит, его хозяин Владимир Путин благодарил коллег за то, что приехали и готовы подвести итоги года в дружеской обстановке. На готовности решать проблемы он акцентировал внимание в своем выступлении. Глобально же отметил, что удовлетворен тем, как работает экономика – товарооборот до конца года может достигнуть 100 миллиардов долларов. И все это на фоне беспрецедентного санкционного давления на отдельные государства Содружества.
Владимир Путин, президент России:
Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчетах на национальные валюты. По линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала. Мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.
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