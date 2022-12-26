Почему Путин и Лукашенко так часто встречаются в последнее время? Ответила Марианна Щёткина

Кирилл Казаков, СТВ: На прошлой неделе была встреча президентов в Минске, Путина и Лукашенко. Если читать западную прессу, кажется, что якобы Путин приехал на свою землю, чуть ли не на провинцию Российской Федерации, где Лукашенко в качестве вассала его встречал. Очень много было фейков вброшено, что Путин, спускаясь с трапа, абсолютно ни с кем не здоровался, хотя это была абсолютно нормальная встреча двух президентов. Они вместе ехали в одной машине, разговаривали. Белорусские и российские эксперты отмечают, что это не похоже на взаимоотношения подчиненного и человека, который приехал ему что-то указывать. Если ты сидишь в Лондоне, в корпорации, и добываешь бананы, то тебе стоит щелкнуть пальцами: туда – бусы, обратно – бананы... В принципе, больше ничего и не надо. А здесь это конструктивный разговор, потому что очень много вопросов и их нужно обсуждать очень тонко. Вам вопрос как человеку, который работает в аппарате Союзного государства. Действительно ли это такой пакет вопросов, который нуждается именно в личных встречах президентов?

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук, профессор:

За фейки всегда платят. Кому-то деньги за это стабильно поступают. Поэтому они были, есть и будут. Если Союзное государство раньше просто отрицали, возьмем тот же акт о демократии в Беларуси – не признавали. Теперь его стали опасаться и бояться, потому что сильное Союзное государство формируется, договор реализуется. Посмотрите, насколько часто стали личные встречи президентов для решения вопросов. Если мы проанализируем встречу, которая проходила, там даже наш президент отметил и Владимир Владимирович Путин тоже сказал, что есть такие вопросы, которые невозможно решить только на уровне правительства. Мы все равно все действуем в рамках нашего законодательства. Поэтому есть вопросы, которые должны решить именно президенты. Они должны решить их оперативно. Обратите внимание, ведь в политике нет друзей, в политике есть интересы. Здесь тоже наше взаимовыгодное партнерство. Оно однозначно взаимовыгодное, потому что наши рубежи – спасибо, что есть поддержка региональной группировки войск, в том, что есть наши объединенные подходы. А с другой стороны, экономика. Путин отметил: приоритеты развития – это станкостроение, микроэлектроника, которая сохранила Беларусь. Поэтому это выгодно и России, и Беларуси. И так как сила набирает обороты… Да, не канет Союзное государство в Лету. Это огромный потенциал, и он будет только усиливаться и реализовываться. Он стал драйвером, потому что стали конкретные результаты.