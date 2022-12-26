Токаев: Казахстан предпринял ряд мер по укреплению потенциала СНГ
Подвести итоги уходящего года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных сферах. Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиция для северной столицы России накануне Нового года. В Петербург глава государства прибыл накануне из Москвы.
Самый яркий показатель сотрудничества между странами – активизация контактов на самом высоком уровне. Укрепляются экономическое, гуманитарное, военно-политическое сотрудничество.
Лукашенко прибыл на неформальную встречу лидеров стран СНГ. Подробности читайте здесь.
Формально в 2022-м в СНГ председательствовал Казахстан. Президент Токаев добавил ложку дегтя, подводя итоги. И отчасти озвучил ориентиры, которые стоило бы учесть при работе в 2023 году.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Казахстан предпринял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества. Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене. В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнера Содружества.
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