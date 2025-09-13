Белорусский дипломат на заседании Совбеза ООН: закрытие Польшей границы угрожает стабильности в регионе

Закрытие Польшей границы с Беларусью угрожает стабильности в регионе. Об этом заявил временный поверенный в делах Беларуси при Организации Объединенных Наций Артем Тозик на заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам дипломата остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, парализован транзит, прекращено движение людей. Решение польских властей о закрытии границы с Беларусью является примером безосновательных, антинародных шагов, направленных против простых граждан как Беларуси, так и Польши, а также иностранных граждан. По его словам, такие шаги польской стороны – очевидное злоупотребление своим географическим положением, приватизация границ ЕС, ЕАЭС, Запада и Востока. Представитель Беларуси призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на такие действия должным образом и отметил приверженность нашей страны исключительно мирным шагам для урегулирования противостояния и поиску взаимоприемлемых развязок конфликта.