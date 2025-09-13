Прямой эфир

Белорусский дипломат на заседании Совбеза ООН: закрытие Польшей границы угрожает стабильности в регионе

13 сентября 2025 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Закрытие Польшей границы с Беларусью угрожает стабильности в регионе. Об этом заявил временный поверенный в делах Беларуси при Организации Объединенных Наций Артем Тозик на заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский дипломат на заседании Совбеза ООН: закрытие Польшей границы угрожает стабильности в регионе-2

По словам дипломата остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, парализован транзит, прекращено движение людей. Решение польских властей о закрытии границы с Беларусью является примером безосновательных, антинародных шагов, направленных против простых граждан как Беларуси, так и Польши, а также иностранных граждан. По его словам, такие шаги польской стороны – очевидное злоупотребление своим географическим положением, приватизация границ ЕС, ЕАЭС, Запада и Востока.  Представитель Беларуси призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на такие действия должным образом и отметил приверженность нашей страны исключительно мирным шагам для урегулирования противостояния и поиску взаимоприемлемых развязок конфликта.

# Государственная граница Беларуси # заседание ООН # ООН # Беларусь-Польша # Польша # Граница

Другие новости рубрики

Все новости
Фефелов: «мягкая сила» глобалистов в Беларуси и России больше не работает
12 сентября 2025 19:23

Фефелов: «мягкая сила» глобалистов в Беларуси и России больше не работает

Почему переговоры Беларуси и России с глобалистами невозможны? Рассказал Андрей Фефелов
12 сентября 2025 19:22

Почему переговоры Беларуси и России с глобалистами невозможны? Рассказал Андрей Фефелов

Политики, которые говорят то, что думают – Фефелов объяснил симпатию Трампа к Лукашенко
12 сентября 2025 19:11

Политики, которые говорят то, что думают – Фефелов объяснил симпатию Трампа к Лукашенко