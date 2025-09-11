Лукашенко поблагодарил Трампа: ни один Президент США не делал столько, чтобы на планете был мир

Александр Лукашенко заявил, что высоко ценит усилия Дональда Трампа в стремлении к миру. Еще один общий интерес лежит в экономической плоскости. Но и он выходит за рамки только двусторонних отношений.

Белорусско-американские отношения стали темой разговора Президента Беларуси и заместителя спецпредставителя Президента США, который прибыл в Минск по поручению главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке ряд вопросов, которые могли бы улучшить взаимодействие между нашими странами. Но и для Минска, и для Вашингтона важно сейчас стабилизировать обстановку в регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый Джон, уважаемый Крис, коллеги ваши, я вас приветствую в Беларуси. Спасибо, что вы находите время побывать в Беларуси. Время непростое. Я думал, что сказать прежде всего, но, как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего Президента не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне, за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе.

Семь-шесть остановил войн или конфликтов – неважно. Но то, что он остановил немало конфликтов, и то, что, как историк я говорю и как Президент, который уже долго работает, ни один Президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир.

Думаю, с экономикой, с пошлинами вы разберетесь сами, но тем не менее я благодарен, Джон, твоему другу Дональду за те усилия, которые он осуществляет в мировой политике сегодня.

Главное сейчас, как я это вижу, не только я, вы знаете, что недавно состоялось совещание ШОС, много об этом говорили, особенно в кулуарах, как вы понимаете всегда, самое главное сейчас, чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный, взрывной характер, не остыл к этой теме. Главное, чтобы вы выдержали тот тренд, американцы, который вы сегодня задали в части мирного соглашения, особенно здесь, в регионе, в конфликте России и Украины. Это первое. И главное – желаю вам побольше объективности. Слушать надо всех. Это Дональд умеет делать, но выводы он делать должен сам.