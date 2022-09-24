Пустовой: сюр, пацифисты из мирной Беларуси бегут от войны в Польшу, а там из них лепят калиновцев – и на фронт

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Наш Первый теперь еще и лепшы. Прям так и написано. На осенней куртке. Видимо, имиджевый дресс-код с это новая разработка от создателей мерча Первого. Могут модно и солидно. И в легпроме, и в ракетостроении. Я о повышение радиуса звучания белорусского «Полонеза». Это раньше он был символом развітання з Радзімай. Сейчас – инструментом сдерживания и гарантий сохранения Родины. О главном, в смысле Первом, и самых значимых событиях нашей страны – «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Вот прям чувствую, понеслась критика. И за лепшы – латиницой. И за мирный дресс-код белорусов. Подождите. Надо будет, и АКМ, и РД наденем. Но не в постах в интернете, а реально. Но пока, слава богу, не надо. Вот потому и наш Президент лепшы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой мобилизации мы не собираемся проводить. Ни в какую войну мы не собираемся влазить, в чужую, не нашу войну. Воевать будем только тогда, когда нам придется защищать свой дом, свою землю, чтобы не повторилось вот так, чтобы не пришли и не начали тут кромсать и жечь. В чем были виноваты эти люди? Кому они мешали? Пришли, сожгли, и защитить некому было. Подробности.

Евгений Пустовой:

А теперь о мобилизации – преступной. Из переехавших в Европу восполняют рэшткі батальона Калиновского. Это единственная причина целесообразности у польских властей поддерживать портки проекту «белорусская оппозиция». Кстати, какой-то сюр получается. Пацифисты из мирной Беларуси бегут от войны в Польшу. А там из них лепят калиновцев. И на фронт умирать за донаты для асоб пратэсту и чужие интересы. Правильно вы назвали себя – калиновцами. Такая же участь была и у них. И, кстати, Варшава тогда этих мятежников и предала же. Не наступайте на те же исторические грабли. Хотя они заняты. С ними играет польская власть. Гиена Европы, или по-ленинскому – в стилистике Азаренка. Мне кажется, это просто трамплин для броска нах ост. Хоть Корона, хоть Речь Посполитая. Результат один и тот же – сначала они огнем и мечом на Всход, а потом очередной раздел.

Александр Лукашенко:

Польши же не было, такого же государства не было. Тройственный союз, Германия, она напала на Польшу, заняла Польшу и столкнулась с Российской империей, с нашими землями столкнулась. Все, Польшу стерли с лица Земли, золотые запасы повывозили. Правительство куда бежало? Ясно куда. В Великобританию. То есть Польшу сначала стерли с лица земли, а потом, чтобы направить против нас, ее воссоздают. В 1921-м году Рижский договор, поляки с одной стороны, Российская империя и Украина с другой стороны. Наших свядомых туда даже не допустили. Вам не напоминает это сегодняшние или это этого события? Везде в центре Польша, которую использовали как марионетку. Точно так и сейчас. То есть у них все, как было, так и есть. Подробности в видео.

Евгений Пустовой:

Рыцари перемен, успокойтесь. Хостелы Варшавы и Праги переполнены, как экстремистские Telegram-каналы ложью. Сейчас вы пишите покаянные посты Ксении Лебедевой, а надо менять свое мятежное сознание.