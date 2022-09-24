ЕС переживает глубочайший кризис. Есть ли выход? Анонс программы «САСС уполномочен заявить»

Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие больше не могут платить за электроэнергию для производства своей продукции и вынуждены объявить о банкротстве.

Мой старший сын получил перерасчет, у него газ вместо 180 за месяц стал 820.

Отправьте эти счета в Москву, там их место.

Сейчас это апогей. Естественно, виноват Путин.