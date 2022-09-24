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ЕС переживает глубочайший кризис. Есть ли выход? Анонс программы «САСС уполномочен заявить»

24 сентября 2022 19:40
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Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС переживает глубочайший кризис. Есть ли выход? Анонс программы «САСС уполномочен заявить»-1

Многие больше не могут платить за электроэнергию для производства своей продукции и вынуждены объявить о банкротстве.

ЕС переживает глубочайший кризис. Есть ли выход? Анонс программы «САСС уполномочен заявить»-4

Мой старший сын получил перерасчет, у него газ вместо 180 за месяц стал 820.

ЕС переживает глубочайший кризис. Есть ли выход? Анонс программы «САСС уполномочен заявить»-7

Отправьте эти счета в Москву, там их место.

ЕС переживает глубочайший кризис. Есть ли выход? Анонс программы «САСС уполномочен заявить»-10

Сейчас это апогей. Естественно, виноват Путин.

ЕС переживает глубочайший кризис. Есть ли выход? Анонс программы «САСС уполномочен заявить»-13

Ради чужой драки надо ли терпеть только холодный душ?

«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ – в воскресенье, 25 сентября, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Фотофакт

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