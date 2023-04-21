Пустовой: «Миролюбивый Запад толкает уничтожить наших соседей и братьев по вере православной»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и необходимость применения грубой силы против врагов. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и заместитель директора ИСИП РУДН, политолог Виктория Федосова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Во вторник был Денис Владимирович Пушилин. Ты присутствовал на этой встрече.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Да.
Григорий Азаренок:
Мы, понятно, посмотрели то, что было показано в СМИ. А вот как атмосфера? Можно сказать, химия взаимоотношений у Президента с главой воюющего региона сейчас происходила.
Евгений Пустовой:
Химия давно известна. Еще в 2014 году представители народных демократических республик приезжали в Минск искать мира. С 2014 года мы им помогаем. Я не могу понять одного.
Григорий Азаренок:
Пушилин, кстати, был в составе всех делегаций.
Евгений Пустовой:
Да, я и говорю. Для него Минск очень знакомый, и он очень доволен и благодарен.
Григорий Азаренок:
Ты освещал, наверное, эти мероприятия.
Евгений Пустовой:
Конечно. С 2014-го. И у Захарченко брал интервью, и у Пушилина. И в том числе эту бессонную ночь, которая подарила надежду на мир всему миру тогда. Вот она, политика двойных стандартов. Приехал руководитель народной демократической республики. И так развонялись все эти американизированные демократии. Слушайте, Югославию уничтожили за одну деревню албанскую. Причина была. А миллионы людей не видят, не слышат. Миллионы людей, которые заявили о том, что они не согласны.
Григорий Азаренок:
С майданом.
Евгений Пустовой:
С майданом, да. Это политика, можно сказать. Они не согласны были с тем, что их хотят уничтожить за то, что они разговаривают на русском языке. И думают. Вот просто за это. Но ни одна твар пратэсту, ни один функционер ОБСЕ, никто из высоких этажей ООН не заметил их чаяния. Просто не заметил и все. Теперь говорим о причине визита в Беларусь. К нам едут за защитой. И Президент же хорошо сказал: белорусы поедут в Украину на тракторе. Не захотела та часть Украины – поедем на Донбасс на тракторе. На строительных кранах. Дерево познается по плодам. Миролюбивый Запад толкает уничтожить наших соседей и братьев по вере православной до последнего. Это они сеют такое бомбовое добро...
Григорий Азаренок:
Сегодня очередные встречи в этом Рамштайне, будут снова говорить об оружии, о войне.
Евгений Пустовой:
Об оружии, о войне говорят. И о «до последнего украинца». А белорусы готовы помогать восстанавливать. Ну кто здесь соагрессор? Соагрессоры будут отстраивать те дома, в которых прятались бандеровцы. И из-за них были уничтожены эти дома. А белорусы будут помогать. Вот главный посыл того, что Пушилин тогда ехал за миром и сейчас тоже за мирными инициативами. Мы будем помогать отстраивать, помогать людям.
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