Пустовой: «Миролюбивый Запад толкает уничтожить наших соседей и братьев по вере православной»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и необходимость применения грубой силы против врагов. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и заместитель директора ИСИП РУДН, политолог Виктория Федосова. Григорий Азаренок, СТВ:

Во вторник был Денис Владимирович Пушилин. Ты присутствовал на этой встрече.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Да. Григорий Азаренок:

Мы, понятно, посмотрели то, что было показано в СМИ. А вот как атмосфера? Можно сказать, химия взаимоотношений у Президента с главой воюющего региона сейчас происходила. Евгений Пустовой:

Химия давно известна. Еще в 2014 году представители народных демократических республик приезжали в Минск искать мира. С 2014 года мы им помогаем. Я не могу понять одного. Григорий Азаренок:

Пушилин, кстати, был в составе всех делегаций. Евгений Пустовой:

Да, я и говорю. Для него Минск очень знакомый, и он очень доволен и благодарен. Григорий Азаренок:

Ты освещал, наверное, эти мероприятия. Евгений Пустовой:

Конечно. С 2014-го. И у Захарченко брал интервью, и у Пушилина. И в том числе эту бессонную ночь, которая подарила надежду на мир всему миру тогда. Вот она, политика двойных стандартов. Приехал руководитель народной демократической республики. И так развонялись все эти американизированные демократии. Слушайте, Югославию уничтожили за одну деревню албанскую. Причина была. А миллионы людей не видят, не слышат. Миллионы людей, которые заявили о том, что они не согласны.