Прямой эфир

Пустовой: «Миролюбивый Запад толкает уничтожить наших соседей и братьев по вере православной»

21 апреля 2023 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и необходимость применения грубой силы против врагов. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и заместитель директора ИСИП РУДН, политолог Виктория Федосова.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Во вторник был Денис Владимирович Пушилин. Ты присутствовал на этой встрече.  

Пустовой: «Миролюбивый Запад толкает уничтожить наших соседей и братьев по вере православной»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:    
Да.  

Григорий Азаренок:  
Мы, понятно, посмотрели то, что было показано в СМИ. А вот как атмосфера? Можно сказать, химия взаимоотношений у Президента с главой воюющего региона сейчас происходила.  

Евгений Пустовой:    
Химия давно известна. Еще в 2014 году представители народных демократических республик приезжали в Минск искать мира. С 2014 года мы им помогаем. Я не могу понять одного.  

Григорий Азаренок:  
Пушилин, кстати, был в составе всех делегаций.  

Евгений Пустовой:    
Да, я и говорю. Для него Минск очень знакомый, и он очень доволен и благодарен.  

Григорий Азаренок:  
Ты освещал, наверное, эти мероприятия.  

Евгений Пустовой:  
Конечно. С 2014-го. И у Захарченко брал интервью, и у Пушилина. И в том числе эту бессонную ночь, которая подарила надежду на мир всему миру тогда. Вот она, политика двойных стандартов. Приехал руководитель народной демократической республики. И так развонялись все эти американизированные демократии. Слушайте, Югославию уничтожили за одну деревню албанскую. Причина была. А миллионы людей не видят, не слышат. Миллионы людей, которые заявили о том, что они не согласны.  

Пустовой: «Миролюбивый Запад толкает уничтожить наших соседей и братьев по вере православной»-4

Григорий Азаренок:  
С майданом.  

Евгений Пустовой:    
С майданом, да. Это политика, можно сказать. Они не согласны были с тем, что их хотят уничтожить за то, что они разговаривают на русском языке. И думают. Вот просто за это. Но ни одна твар пратэсту, ни один функционер ОБСЕ, никто из высоких этажей ООН не заметил их чаяния. Просто не заметил и все. Теперь говорим о причине визита в Беларусь. К нам едут за защитой. И Президент же хорошо сказал: белорусы поедут в Украину на тракторе. Не захотела та часть Украины – поедем на Донбасс на тракторе. На строительных кранах. Дерево познается по плодам. Миролюбивый Запад толкает уничтожить наших соседей и братьев по вере православной до последнего. Это они сеют такое бомбовое добро...  

Григорий Азаренок:  
Сегодня очередные встречи в этом Рамштайне, будут снова говорить об оружии, о войне.  

Евгений Пустовой:  
Об оружии, о войне говорят. И о «до последнего украинца». А белорусы готовы помогать восстанавливать. Ну кто здесь соагрессор? Соагрессоры будут отстраивать те дома, в которых прятались бандеровцы. И из-за них были уничтожены эти дома. А белорусы будут помогать. Вот главный посыл того, что Пушилин тогда ехал за миром и сейчас тоже за мирными инициативами. Мы будем помогать отстраивать, помогать людям.  

Читайте также:  

Пустовой: под Киевом 100 га на могилки отводят, они знают, что будет война до последнего украинца  

Заставить Бабарико и Тихановского работать в тюрьме – троллинг или правила? Рассказал Лазуткин  

Азаренок об убийстве Татарского: Трепову причислили к лику святых, это богохульническая икона  

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Компартия Беларуси готова к политическому ребрендингу – новый устав и перерегистрацию обсуждают в Минске
21 апреля 2023 14:18

Компартия Беларуси готова к политическому ребрендингу – новый устав и перерегистрацию обсуждают в Минске

«Нам не свойственно помогать напоказ». Дзиодзина о встрече Лукашенко и Пушилина
21 апреля 2023 08:01

«Нам не свойственно помогать напоказ». Дзиодзина о встрече Лукашенко и Пушилина

«Есть достаточно серьёзный интерес». В Палате представителей прошла встреча с парламентской делегацией из Лаоса
20 апреля 2023 11:10

«Есть достаточно серьёзный интерес». В Палате представителей прошла встреча с парламентской делегацией из Лаоса