«Нам не свойственно помогать напоказ». Дзиодзина о встрече Лукашенко и Пушилина

Алена Дзиодзина, психолог:

Отличительная черта политики Беларуси – нам не свойственно помогать напоказ. И оказывая странам поддержку, у нас сообщают об этом сдержанно, скромно. К примеру, на днях Александр Лукашенко встречался с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Одной из предметных тем разговора была возможность поддержки. По сути, отрывок из диалога сводился к двум тезисам: как обстоят дела в ДНР и в чем конкретно наша страна могла бы прийти на помощь: «Я хотел бы, что называется, из первых уст, услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок – он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка обстрелы». Сам эпизод занял всего полторы минуты. Чуть длиннее сюжеты у местных СМИ. Президент спросил про помощь без пафоса, и мы не принялись трубить в мир про наше участие. Потому что помогать – это правильно и в варианте нормы – естественно.

Аномально, скорее, помогать и гордиться. Как и, надувая грудь колесом, сообщать миру о проявленной форме сочувствия. Принято считать, что помощь всегда исходит от сердца. Однако и в жизни, и в мире политиков это далеко не всегда именно так. Например, в случаях когда основным мотивом доброго жеста является скрытая «подковерная» цель. Один из признаков неискренней помощи – броскость. По содержанию сама поддержка может быть незначительной, но попутный демонстративный шум раздует об этом новость! Например, подсветить здание в цвет сине-желтого флага или «символично» потушить фонари площади на короткий срок в знак поддержки. Само действие бесполезно, зато событие видное, сообщает миру, как сильно же представители этой страны сочувствуют. В таком виде политики коллективного зарубежья нередко выражают свое сочувствие, когда сообщают об избранной форме поддержки как можно горластее. Словно бы кому-нибудь из страдающих станет легче от того, горят или гаснут огни на фонарных столбах в Прибалтике.

Алена Дзиодзина:

Демонстративный поступок обычно не сильно связан с жизнью других. Это в большей степени жест политиков про самих себя, чем возможность облегчить судьбу другого. Ведь помощь другим, как демонстрация одобряемых качеств, помогает сыскать и себе одобрения. Из скрытых мотивов – свой политический статус и его повышение. Помощь от сердца наоборот обычно связана с ситуацией и конкретным содействием в ней. Она не вычурна, не носит попыток привлечь к поступку свидетелей и наработать себе «очки».

Как происходит, например, здесь: «Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь? Мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора», – предложит наш Президент Денису Пушилину. И что характерно для случаев бескорыстной помощи – ничего потом не попросит взамен.

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