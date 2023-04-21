Пустовой: под Киевом 100 га на могилки отводят, они знают, что будет война до последнего украинца

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: В Украине многим не нравится, когда я говорю о том, что это наши братья-украинцы. Но нравится вам или не нравится, а братьями вы были и останетесь. Настоящий, глубинный украинский народ. Я не говорю про испорченную часть. У нас тоже своя была. Но в отличие от Украины мы очистились от нее без всяких СВО.

Евгений Пустовой:

От ладана бегут, от определенной честной политики тоже бегут. Мы сбросили с себя, как прошлогодний снег, тех, кто мог ввергнуть в пучину войны и неспокойствие нашу страну. А в Украине этого не сделали по одной лишь причине. Потому что там на Банковой заправляют люди, которые вообще не представляют интересы своего народа. Какими бы демократами они себя ни считали, но они интересы своего народа не представляют. До такой степени не легитимные, что они зарабатывают деньги на смерти своего народа. Все точки над i расставило время. За время СВО у Зеленского в три раза увеличились капиталы, а под Киевом 100 гектаров на могилки отводят. То есть они знают, что будет война до последнего украинца. И из этих могилок они хотят сделать сакральный языческий дух смерти, чтобы создать мемориал: во, смотрите, мол, памятник русской агрессии. Это говорит лишь о том, что они при нынешней власти ставят задачу сделать на века врагами украинцев и русских.

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