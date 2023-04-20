Азарёнок об убийстве Татарского: Трепову причислили к лику святых, это богохульническая икона
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, положение дел на фронте и детей Донбасса. В гостях политолог Андрей Лазуткин и паралимпиец Алексей Талай.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это богохульническая икона. Это Дарья Трепова. Ее причислили к лику святых. Ладно, Татарский, он открыто против них на информационном фронте воевал. Но там же еще 40 человек пострадали. Это был взрыв в кафе, куда пришли люди. Они могли знать, что там Татарский, могли не знать. Пришли его послушать. И вот.
Андрей Лазуткин, политолог:
Что бы я сделал? Надо показать эту девочку дальше на допросах, как она что-то еще рассказывает, как она льет слезы. Это не герой. Человек, который, как в стихотворении Кулешова, мужна трымаўся на дапросе. Надо показать дальше, какая у нее была мотивация, как она в этом раскаивается, показать ее на фоне двери. Важно это все раскрутить. Если этого нет в информационном поле, из нее будут лепить икону сопротивления, что девочка такая идейная. Хотя уже на первых кадрах допросов, которые там были… Зачем вы это сделали? – Ой-ой-ой, я так плохо поступила. Никакого стержня там нет и близко. Это человек внушаемый, податливый, который, видимо, рос в непонятной семье. Поэтому на нее легко воздействовать.
Григорий Азаренок:
И такой контингент, так называемые нетвойняшки, девочки-инстаграмочки, либералки внушаемые, сумасшедшие. Мы знаем, что для спецслужб это очень хорошее поле для работы, и тут надо ответ нашей идеологии, наших идеологов в вузах, школах. Проходит «Зачетный разговор», мы видим все проблемы, которые происходят. Никто ничего не локирует. Мы знаем, что против нашей страны просто чудовищная пропаганда развернута. Я наблюдал много таких девочек-нетвойняшек. Ей залить в уши о том, что надо принести бюстик Лазуткину с Азаренком в студию – это раз плюнуть.
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