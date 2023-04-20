Азарёнок об убийстве Татарского: Трепову причислили к лику святых, это богохульническая икона

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, положение дел на фронте и детей Донбасса. В гостях политолог Андрей Лазуткин и паралимпиец Алексей Талай.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это богохульническая икона. Это Дарья Трепова. Ее причислили к лику святых. Ладно, Татарский, он открыто против них на информационном фронте воевал. Но там же еще 40 человек пострадали. Это был взрыв в кафе, куда пришли люди. Они могли знать, что там Татарский, могли не знать. Пришли его послушать. И вот.