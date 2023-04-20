Прямой эфир

«Есть достаточно серьёзный интерес». В Палате представителей прошла встреча с парламентской делегацией из Лаоса

20 апреля 2023 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Взаимная поддержка и перспективы двустороннего сотрудничества. Парламентскую делегацию из Лаоса встречали сегодня в Палате представителей. Гости из Юго-Восточной Азии находятся с визитом в нашей стране и за несколько дней предметно ознакомились с промышленным, научно-техническим, культурным потенциалом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть достаточно серьёзный интерес». В Палате представителей прошла встреча с парламентской делегацией из Лаоса-1

В ходе встречи парламентарии наметили потенциальные точки взаимного роста. Наш опыт в сфере высоких технологий заинтересовал лаосских партнеров. Стороны убеждены – отношения между странами пора переводить в экономическую плоскость.

«Есть достаточно серьёзный интерес». В Палате представителей прошла встреча с парламентской делегацией из Лаоса-4

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
После посещения форума «ТИБО» у наших лаосских коллег есть достаточно серьезный интерес и намерения по трансферу высоких технологий из нашей страны и имплементации их в экономику Лаоса, причем в различные сферы. Это энергетика, сельское хозяйство, IT-сфера, оборонно-промышленный комплекс. И мы убеждены, что данный визит и дальнейшее укрепление связей по линии межпарламентской дружбы будут только способствовать улучшению отношений в экономических сферах, а также дружбы между народами Беларуси и Лаоса.

К реализации достигнутых договоренностей намерены приступить в кратчайшие сроки. В ближайшей перспективе планируется визит группы дружбы между парламентами Беларуси и Лаоса в народно-демократическую республику.

# Беларусь-Лаос # Сергей Сыранков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Лукашенко: через конфликт в Украине втягивают нас всех в третью мировую войну
20 апреля 2023 08:10

​Лукашенко: через конфликт в Украине втягивают нас всех в третью мировую войну

«Дефицитные состояния». Как выявить причину высыпаний на коже?
19 апреля 2023 19:24

«Дефицитные состояния». Как выявить причину высыпаний на коже?

«Очень переживали! Думали – только бы не Тихановская!» На малой Родине Президента рассказали о событиях 2020-го
19 апреля 2023 08:10

«Очень переживали! Думали – только бы не Тихановская!» На малой Родине Президента рассказали о событиях 2020-го