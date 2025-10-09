Командный дух и стремление к победе – как учителя Дзержинской гимназии №1 прививают любовь к спорту

Олимпийский чемпион – это ли не мечта тысяч мальчишек и девчонок? Но у каждой мечты есть начало. А начинается оно часто здесь – в школьном спортивном зале. С учителя, который вкладывает в ребенка не только навыки игры, но и первую, самую главную любовь к спорту. Гимназия № 1 в Дзержинске – место с уникальной баскетбольной традицией, где воспиталась целая плеяда чемпионов.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Вот он – главный инструмент учителя физкультуры. Казалось бы, просто мяч, но в руках настоящего педагога он становится волшебным.

Он учит не просто забрасывать мяч в кольцо, а понимать ценность командного духа, стремлению к победе, умению подняться после любого падения. Судьба Валерия Михайловича Михалевича – яркий тому пример. Его собственный путь в спорте начинался с упорства. Поступив в институт с третьей попытки, он доказал, что труд и любовь к делу творят чудеса. А его инновационные методики подарили сотням выпускников не только спортивные навыки, но и веру в себя.

Валерий Михалевич:

Нам пришлось придумывать различные тренажеры, приспособления, которые помогают их развивать быстро, качественно. И мне удалось 53 вида различных приспособлений внедрить и на уроках физкультуры применять. Потом школа стала опорной в республике по физической культуре. Мой педагог физической культуры, Виктор Александрович, он всегда нам давал большую свободу выбора, давал возможность попробовать разные виды спорта и не ограничивал доступ в спортивный зал. И он очень много времени с нами проводил. Для меня он был примером, человеком, преданным своему делу. И оценка – не самое главное. Самое главное – это достижение ребенка, это, в общем, достижение и учителя.

20 лет он проработал в школе. 12 из них в качестве учителя и восемь лет в роли директора. Преемственность – ключевое слово для этой гимназии. Нынешний директор Валерий Скуратович и его предшественник оба начинали здесь путь простыми учителями физкультуры. И оба продолжили дело своего наставника уже на руководящих постах.