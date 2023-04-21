Новости Беларуси. Партийное строительство в Беларуси набирает обороты. Новый устав и перерегистрацию сегодня, 21 апреля, обсуждают коммунисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка 14-го внеочередного съезда объединила более 350 делегатов и гостей.

Среди приглашенных и видные иностранные политики – лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов и его украинский коллега Петр Симоненко. По их мнению, Компартия Беларуси готова к масштабному политическому ребрендингу, чтобы быть достойно представленной в Единый день голосования, который должен пройти в 2024 году.

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Сейчас все политические стадии находятся в стадии перерегистрации, с учетом внесения изменений в законодательство Республики Беларусь о политических партиях, общественных объединениях, гражданском обществе, внесения изменений в Избирательный кодекс и закон «О Всебелорусском народном собрании». Мы обязаны это все учесть в новой редакции устава для того, чтобы нам успешно вести политическую жизнь как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

Модернизация внутрипартийной жизни связана и с вызовами времени: пропагандой идей современного неофашизма, гибридными войнами и фейками. По мнению коммунистов, наши страны не должны допустить возрождения тех деструктивных идей, которые оставили кровавый след в истории когда-то общего советского государства.