Заставить Бабарико и Тихановского работать в тюрьме – троллинг или правила? Рассказал Лазуткин

Г ригорий Азаренок, СТВ: Просто прекрасно! Можно заказать любого размера мебель, одежду, а можно заказать, чтобы тебе одежду пошил индивидуальный Бабарико, Тихановский или еще кто-то. Весь день стоит вой у наших ублюдков прозападных. Они просто с ума сходят, а это значит, что МВД попало просто в точку.

Андрей Лазуткин, политолог:

Может показаться, что это какой-то троллинг: заставить людей работать, а они не хотят работать, а их принуждают скамейки делать. Надо понимать, что на людях, которые сидят в колониях, висят гражданские иски, то есть они возмещают либо какой-то ущерб, либо моральный вред. Это значит, чтобы его погасить, нужны деньги. Когда они работают, их результаты работы идут на погашение гражданских исков. Человеку проще, работая в колонии, понемножку гасить, особенно это касается человека, который что-то украл, у нас же не все сидят за экстремистские высказывания. Нет, у нас в основном кража – самая ходовая статья. И люди, находясь там, покрывают… А многие зачастую не работали, не имели специальность. А работая в колонии, он получает денежку какую-то себе на счет, а какая-то идет в счет погашения этого иска, который был им предъявлен.

Люди по этим искам потом получают деньги, человек при деле, получил специальность, еще это все можно продать через одну точку – специализированный магазин. Насколько я знаю, это все началось далеко не вчера. Департамент исполнения наказаний, наверное, лет 8 такой деятельностью занимался. Был сайт определенный, но не было такой точки, где можно все посмотреть, пощупать руками, выбрать. В плане коммерции это шаг вперед. А кому-то, может, скамейка нужна. Это все сегодня делают.

Надо понимать, что это не форма какого-то троллинга, это возможность людям погашать ущерб, еще чтобы они в колониях были при какой-то работе. Может быть, он выйдет после колонии и будет уметь что-то делать, устроится на фабрику какую-то, на СТО, где эти навыки пригодятся: работа с металлом, деревом. С одной стороны, смешно, с другой – это автоматически работа по социализации. И Лесик при деле. Есть, конечно отказники, которые не работают принципиально, но ничего, и к таким найдется подход. Но основная масса нормально сотрудничает с администрацией. Им тоже надо дать возможность работать, получать деньги.

Читайте также:

Беглые приписали акцию Талая к международным преступлениям. Вот что об этом думает сам паралимпиец

Талай об убийстве беременной в Пасхальную ночь: ВСУ уже подписали приговор, никто с ними церемониться не будет

«Я готов ввязываться в любые авантюры, чтобы попасть домой». Как живется оппозиционерам на украинском фронте?